Cele mai interesante selfie stick-uri

Nu o sa intelegi niciodata cat de util este un selfie stick pana nu folosesti chiar tu unul.

Eu sunt o persoana careia nu ii place sa iasa prea mult in evidenta si sa ma opresc in mijlocul strazii si sa ma pozez inseamna prea mult pentru mine. Deci nici vorba de un selfie stick.

Asta pana cand, intr-o seara, de curiozitate, am imprumutat selfie stick-ul surorii mele si am inceput sa ma joc cu el ca sa ii gasesc rostul. Pai m-am mai oprit pana ce nu mi-am facut un intreg album foto si m-am perfectionat in arta selfie-ului?!