Daca te numeri printre persoanele care abia asteapta sa se incalzeasca vremea, afla ca exista un motiv pentru care ai putea sa iti doresti ca iarna sa mai zaboveasca un pic. Atat ca sa reusesti sa ajungi in creierii muntilor, la Balea Lac. Locul din care poti admira cea mai frumoasa panorama a Transfagarasanului si in care iti poti petrece noaptea in singurul hotel de gheata din estul Europei.



De doisprezece ani incoace, atunci cand temperaturile coboara indeajuns de mult - de regula, dupa jumatatea lunii decembrie, apa inghetata a lacului Balea - cel mai mare din Muntii Fagaras, devine materie prima pentru o minune arhitectonica. Despre Hotelul de Gheata s-a scris in publicatiile din lumea larga. Astfel, Hotelul de Gheata de la Balea Lac este in topul listei preferintelor turistilor nonconformisti din intreaga lume care dau caldura dintr-o camera obisnuita de hotel pe experienta fascinanta a cazarii intr-un hotel unde totul e inghetat.

In fiecare iarna, Hotelul de Gheata este reconstruit cu o forma si o tematica noua. Blocurile mari de gheata sunt taiate din Lacul glaciar Balea, pentru a se transforma in ziduri, obiecte de mobilier, statui si chiar farfurii, pahare si scrumiere, toate de gheata. Mesterii si sculptorii care fac posibila aceasta adevarata bijuterie turistica se intrec in inventivitate si creatii inedite.



Pentru al saptelea an consecutiv, acesta a fost construit de maestrul Varga Atilla, impreuna cu 25 de meseriasi veniti din localitatea Alunis, judetul Mures. Gheata, groasa de pana la 70 de centimetri, a fost taiata in blocuri netede. Ulterior, din acestea s-au nascut cele cincisprezece camere si trei igluuri ale Hotelului de Gheata si Biserica de Gheata. Aceasta din urma a fost sfintita de Boboteaza de preoti de rit diferit si a gazduit de-a lungul anilor nunti si botezuri.

Tema actualului sezon a Hotelului de Gheata este „Cinema on ice”. In fiecare camera a hotelului sunt sculptate in gheata personaje din filmele celebre care au facut istorie: Star Wars, The Hobbit, Jurassic Park, The Passion Of The Christ, Mihai Viteazul, Toate pânzele sus, Rocky III, Gladiator, King Kong, Titanic, Jaw, Harry Potter, Dracul, Interstellar si Some Like It Hot (Marylin Monroe). Deloc intamplator, la deschiderea oficiala au fost prezente Maia Morgenstern si Irina Margareta Nistor.