comunicat de presa

Pentru a-si permite o vacanta, 63% dintre romani pun in mod constant bani deoparte, potrivit unui studiu realizat recent de motorul independent si gratuit de cautate a ofertelor de calatorie momondo.ro. Cand vine vorba de decizii, cazarea, cumparaturile, mancarea si descoperirea obiectivelor turistice prin vizite sau excursii organizate sunt principalele lucruri de pe durata vacantei pentru care romanii cauta alternative la un pret mai mic, pentru a face economii. Prin urmare, specialistii momondo.ro au pregatit noua trucuri care sa te ajute sa ai parte de cele mai bune experiente in calatoria ta, in timp ce cheltui mai putini bani.

Pregateste o harta turistica

Un card de turist sau de vizitator iti permite sa descoperi diferite obiective de interes in mod gratuit sau cu reduceri semnificative si, totodata, sa folosesti transportul in comun fara alte costuri. De exemplu, CityCards exista in 35 de orase si 21 de tari. Acestea ofera diverse beneficii pe care le poti accesa simultan, precum transport public gratuit, vizita la muzee, sau pot fi limitate la un singur serviciu. Ai acces la cele mai cunoscute atractii turistice din oras si, in plus, multe dintre aceste carduri iti permit sa faci cumparaturi mai ieftine in anumite magazine sau sa beneficiezi de reduceri si oferte la anumite cafenele si restaurante.

Alatura-te unui tur ghidat organizat de voluntari

Un alt mod de a face cunostinta cu meleagurile pe care te asezi pentru cateva zile este sa te alaturi tururilor tematice gratuite organizate de catre voluntari care sunt indragostiti de orasul lor si care doresc sa impartaseasca aceste emotii cu turistii. Discover Walks si SANDEMANs NEW Europa organizeaza tururi pe baza de donatii in diferite orase – fiecare persoana poate plati cat considera de cuviinta la finalul unei plimbari. Cu prima organizatie mentionata poti accesa o varietate de rute in Paris si Lisabona. A doua asociatie este gata sa te insoteasca in 18 locatii din intreaga lume. Acestia iti vor arata principalele locuri memoriale si atractii neobisnuite, iti vor povesti despre cultura si despre particularitati arhitecturale din diferite regiuni si iti vor dezvalui o noua perceptie asupra orasului. Daca vrei varianta turului pe bicicleta sau pe Segway va trebui sa platesti in plus pentru inchirierea acestora.