Desi LA este o destinatie populara, nu este neaparat ceea ce sudul Californiei are mai bun de oferit. O plimbare de o zi cu masina de la Los Angeles pana la San Diego pe autostrada de la marginea oceanului Pacific - Pacific Highway, iti va dezvalui o serie de localitati minunate si de plaje de vis.

Carlsbad iti va da senzatia ca ai ajuns la Disneyland. In apropiere de Encinitas vei putea medita in gradina special creata de Yogananda. In La Jolla, te vei putea rasfata la soare pe una dintre cele mai frumoase plaje din sudul Californiei. Iar in Coronado, vei retrai atmosfera unor filme clasice precum "Undeva, candva" cu Cristopher Reeve si Jayne Seymour sau "Unora le place jazzul", cu Marylin Monroe si Tony Curtis.

Deschis in februarie 1888, Hotel Del Coronado a debutat ca o bijuterie arhitectonica unica prin dimensiuni si design, completata de asezarea pe malul oceanului, chiar langa plaja, si clima perfecta. Echipat inca de la inceput cu dotarile cele mai moderne si electricitate, hotelul a atras initial o clientela cu dare de mana de pe coasta de est a Americii si chiar din Europa. Oaspetii, insotiti cel mai adesea de servitori, petreceau chiar si luni in sir la hotel.

Cu silueta sa speciala, pe care o unii o aseamana cu o combinatie intre un tort de nunta frumos ornat si o nava bine ingrihjita, hotelul era recunoscut in intreaga lume, nu doar in Statele Unite ale Americii si supranumit "regina de la malul oceanului, fara egal."

Povestea hotelului este cel putin la fel de interesanta precum arhitectura sa. Fondatorii sai, doi oameni de afaceri, Elisha Babcock, Jr. si Hampton Story, s-au intalnit dupa ce s-au mutat in San Diego. In 1885, acestia au cumparat intreaga peninsula Coronado, la vremea aceea pustie, au impartit terenul in loturi pe care apoi le-au revandut si au inceput sa construiasca ceva despre care si-au dorit sa se vrobeasca in intreaga lume vestica. Pentru a sustine acest efort colosal, antreprenorii au apelat la arhitecti din centrul tarii, cherestea si mana de lucru din nord si profesionisti din industria ospitalitatii de la Chicago. In ciuda provocarilor de ordin logistic, hotelul a fost deschis dupa numai 11 luni de la inceperea constructiei. La scurta vreme, Hotel Del Coronado a devenit o Mecca pentru calatorii sofisticati si, mai tarziu pentru producatorii de la Hollywood.