Daca orasul Hong Kong nu era pe lista ta cu destinatii ce trebuie vazute, iata ca iti ofer 6 motive pentru care va ajunge cu siguranta.

Text de Ingrid

Ingrid este editor si autor la IngridZenMoments pagina unde isi propune sa ii incurajeze pe cititorii sai sa isi traiasca viata la maxim si sa se bucure de momentele importante. De un an locuieste in Hong Kong, oras de care este indragostita. Aici a dezvoltat o noua pasiune pentru produsele cosmetice asiatice si secretele tineretii vesnice, pe care isi propune sa le aduca si in Romania prin intermediul Asianskincare.ro

Desi face parte din China, Hong Kong are un statut deosebit si te va impresiona cu amalgamul sau de culoare, imbinand perfect occidentul cu orientul.

Odata ajuns aici vei fi trasportat intr-o metropola impresionanta, de unde vei putea ajunge insa in doar cateva minute la plaje cu ape ce pot concura lejer cu cele din Asia de Sud Est.

Cateva informatii pe care cu siguranta nu le stiai:

50% din populatia lumii traieste la un zbor de pana la 5 ore distanta de Hong Kong

Orasul este alcatuit din 260 de insule, dintre care mai mult de 100 sunt locuite

317 este numarul zgarie-norilor din Hong Kong – mai multi decat in orice alt oras din lume, fiind in fata New York-ului sau a Dubai-ului

Hong Kong-ul a fost sub ocupatie britanica timp de 156 de ani, pana in 1997 cand a devenit Regiune Administrativa Speciala sub China

Daca cele de mai sus ti-au trezit interesul, iata inca 6 motive pentru a vizita Hong Kong-ul:

Cea mai inalta piscina infinity din lume

Amplasata la etajul 118, piscina hotelului Ritz Carlton este cea mai inalta din lume. Nu iti imagina ca este neacoperita, insa ferestrele de jur in prejur te vor face sa te simti in nori – si vei fi acolo, la propriu.