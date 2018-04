Ce obiective turistice să vezi în Pisa - vezi ansamblul cu turnul înclinat din Pisa

Cum spuneam, plănuisem să nu urcăm, să nu îl vedem. Am ajuns acolo în singura zi cu soare prinsă în acest concediu și singura zi anunțată cu soare. Am decis să vedem ansamblul pe lumina aceea, știind că e alb. Am ajuns acolo și era atât de luminos încât la achiziționarea biletului am ales toate obiectivele ansamblului. Te sfătuiesc să faci la fel, deși este cel mai scump pachet, pentru că ai ce obiective turistice să vezi în Pisa.

Trebuie să știi că turnul e un spectacol al simțurilor. Nu sunt multe scări, însă sunt inegale, sunt alunecoase și tocite, sunt spiralate și mai ales, sunt denivelate și înclinate. Așa că până ajungi sus, treci prin câteva senzații de amețeală și vertij. E ca și cum turnul te aruncă din perete în perete. E de-a dreptul interesant. Dacă planifici un city break în Italia și nu ești decis(ă), alege să călătorești în Pisa, măcar pentru ansamblul turnului. Mai ai ce să vezi în Pisa și ce să vizitezi în Pisa, lângă turn, și mai ai câteva idei pentru călătorii de primăvară aici.