Ce sa vezi in Puglia: Lecce este atat de exotic si de sarmant!

La Lecce am ajuns in ultima zi din Puglia. Am aterizat in trenul de Lecce pe ultima suta de metri, cu cateva minute inainte ca el sa plece din Bari. Lecce e departe de Bari si deja fusesem la Alberobello in dimineata aceea. De ”Copacul Frumos” am ramas putin dezamagiti pentru ca era ca o cutiuta plina cu balene. Plin de lume. Si plin de chestiuni turistice, care spargeau linistea casutelor trulli.

In fine, Lecce a venit in contrapartida. Ne-a imbogatit cu frontoane decorative, fatade dantelate si coloane cu volute aglomerate. Si mai ales cu contrastul dintre ceea ce a fost Barocul si ce este prezentul.

Prezentul in Lecce pare saracacios, pare tranzitoriu, pare paraginit. Dar tot praful asta asezat peste opulenta Baroca e de-a dreptul impresionant.

E fabulos sa te pierzi pe strazile din Lecce, sa visezi cu ochii deschisi, sa mirosi cladirile vechi, sa-ti imaginezi vietile trecute pe-acolo, doar ca sa fii readus la realitate de biciclisti sau masini ce nu par a se strecura pe aleile cotlonoase.