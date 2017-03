Street food sau mancarea de strada, poate fi considerata o "limba universala" in intreaga lume si nu stiu cate alte modalitati mai bune exista pentru a te familiariza cu un oras si un loc nou, decat prin a testa toate acele delicii, gusturi si arome pe care le gasesti la tot pasul.

Pe langa faptul ca ador sa calatoresc si sa descopar locuri incredibile, trebuie sa recunosc ca sunt dependenta de mancare. Gata, am zis-o! Imi place mancarea. Imi place sa mananc, imi place sa incerc tot felul de minunatii culinare si nu vreau sa ma lipsesc de o mancare buna, macar din cand in cand.

Daca sunteti la fel de pofticiosi ca mine, daca va place sa incercati tot felul de mancaruri gustoase sau daca pur si simplu sunteti curiosi sa descoperiti ce comori delicioase veti gasi pe strazile din orasele europene, va invit sa descoperiti 10 mancaruri gustoase pe care trebuie sa le incercati.

Street food sau paradisul papilelor gustative: 10 feluri de mancare absolut delicioase

1. Churros, Spania



Sursa: Instagram

Un desert absolut delicios pe care il puteti descoperi pe strazile din Spania. Churros reprezinta un fel de gogosi lungi care se servesc calde alaturi de un bol cu ciocolata fierbinte. Dragostea spaniolilor pentru aceste gogosi lungi este legendara si le veti gasi in diverse forme si dimensiuni, variind de la mai lungi, mai groase sau mai subtiri. Sunt crocante, dulci, iar imbibate in ciocolata calda reprezinta reteta ideala pentru un desert de vis.

2. Crepes (Clatite), Franta



Sursa: Instagram

Pentru ca micile placeri ale vietii sunt cele care ne fac cu adevarat viata mai frumoasa, daca ajungeti pe taram francez trebuie sa incercati vestitele clatite. Cine poate rezista borcanelor pline cu ciocolata (eu cu siguranta nu) care te imbie sa incerci vestitele clatite pe care odata ce le-ai incercat nu ai cum sa nu le iubesti. Vestitele clatite frantuzesti pot fi umplute cu orice de la sunca si branza, la ciocolata cu alune si felii de banana, gemuri sau alte bunatati pe gustul fiecaruia.

3. Doner kebab, Turcia



Sursa: Instagram

Doner kebab inseamna inseamna in traducere „friptura care se roteste”. Foarte popular in Turcia, suculent, consistent si aromat, doner-ul este un preparat care contine carne de miel, vita sau pui, rumenita la rotisor, asezata in straturi si servita in chifla, alaturi de tot soiul de salate, legume si sosuri delicioase care ii confera savoarea specifica.

4. Gyros, Grecia



S ursa: Instagram

Grecii iubesc atat de mult acest preparat incat i-au dedicat si o zi speciala: National Gyro Day. E destul de dificil sa te plimbi pe stradutele dragalase din Grecia si sa nu dai peste un loc de unde sa-ti cumperi aceste minunatii culinare. Ce poate fi mai frumos decat sa stai tolanit pe un sezlong, sa privesti marea si sa te bucuri de gustul delicios care iti invadeaza simturile.

5. Gelato (Inghetata), Italia



Sursa: Instagram

Unul dintre motivele pentru care abia asteptam sa ajung in Italia a fost sa incerc aceasta minunatie despre care am auzit numai lucruri bune si trebuie sa recunosc nu am fost dezamagita deloc. Fara doar si poate este cea mai buna inghetata din lume. Este imposibil sa te plimbi pe stradutele oraselor din Italia fara sa treci pe langa asa zisele „gelaterii” si sa nu poftesti la zecile de arome. De la ciocolata (multe feluri), vanilie, fistic, la mango, cocos, lamaie, straciatella…mmm…

6. Currywurst, Germania



Sursa: Instagram

Currywurst este un fel de macare iconic pe strazile din Germania si consta intr-un carnat de porc prajit bine si acoperit cu mustar si ketchup si presarat cu mult praf de curry. Acesta este deobicei servit cu paine sau cartofi prajiti acoperiti de maioneza.