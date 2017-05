Acolo unde se termina visele, incep experientele!

Stiu ce probabil te gandesti acum. De ce sa arunc banii pe calatorii cand sunt atatea cheltuieli pe care le am de facut, cand am facturi de platit, cand vreau sa-mi iau o casa sau masina, iar bietele de avion sunt scumpe, cazarea nu mai spun. Si da, ai dreptate, sunt multe cheltuieli si poate fi greu dar….exista putine lucruri pentru care merita sa faci sacrificii, care te vor imbogati mai mult decat realizezi si care te vor face sa simti cu adevarat ca traiesti, iar unul dintre acele lucruri este calatoritul.

Si daca nu ma crezi pe mine atunci poate o sa-l crezi pe profesorul si psihologul Thomas Gilovich care, in jurnalul sau Psychological Science, s-a concentrat in tocmai pe intelegerea conceptului ca „dobandirea de noi experiente ne ofera o fericire statornica.” Mai exact motorul fericirii se afla in bratele anticiparii unei experiente si a unei aventuri. Incearca sa te gandesti pret de cateva clipe, fa-o chiar acum, de cate vacante, calatorii, experiente noi si momente petrecute cu pasiune iti amintesti cu fericire si nostalgie in suflet si de cate despre lucruri materiale pe care le-ai achizitionat.

Cele mai frumoase locuri din lume pe care sa le vezi cu bani putini

Como, Italia

Foto: Gio.tto, Shutterstock

O spun cu mana pe inima ca e un loc superb a carui frumusete cu greu poate fi descrisa in cuvinte. In momentul in care ajungi acolo ai sentimentul ca ai pasit pe un taram magic, in care toate grijile tale dispar si tot ce iti ramane de facut este sa te lasi cuprinsa de atmosfera fantastica. Pentru a ajunge in Como trebuie sa luati trenul din Milano, un alt oras superb pe care il recomand. In Milano se ajunge destul de ieftin deoarece sunt foarte multe oferte avantajoase pentru bilete la Wizz Air sau Ryanair.

Bali, Indonezia

Foto: Dmitry Polonskiy, Shutterstock

Strasbourg, Franta

Numita cea mai buna destinatie din lume in 2017 de catre TripAdvisor , Bali este ca o carte postala vie, un paradis indonezian in care te simti ca intr-o fantezie si este dovada vie ca raiul poate fi descoperit pe pamant. Bali are cate ceva pentru fiecare: de la surfing, snorkeling, la scuba diving printre pestii tropicali. Pentru cei care cauta latura mistica a acestui loc unic, vor fi complet fascinati de templele balineze si vor avea sansa sa escaladeze vulcanii Batur si Agung, considerati zei de catre localnici. Pentru a ajunge in „insula zeilor” aveti de parcurs un drum mai lung, cu 1-2 escale, biletele au un pret mai piperat, insa odata ajunsi acolo va puteti bucura de foarte multe lucruri fara sa cheltuiti prea mult. Cele mai bune luni in care sa mergeti in Bali sunt Aprilie, Mai, Septembrie, Octombrie.

Foto: Alex Poison, Shutterstock

Locul in care romantismul Frantei si misterul Germaniei se intrepatrund. Aflat in estul Frantei, la mica distanta de granita cu Germania, Starsbourg este unul dintre cele mai frumoase locuri din lume si este sediul Parlamentului European, gazduind totodata numeroase alte institutii importante. Un oras in care am fost destul de reticenta sa merg la incepur dar, care m-a lasat efectiv fara cuvinte din primele minute in care am pasit pe strazile de poveste. Inima orasului, fascinantul cartier Petite France, cu farmecul lui aparte, casutele vechi ce dateaza din secolul al XVI-lea si cladirile de basm m-a cucerit definitiv.

Ljubljana, Slovenia

Foto: Matej Kastelic, Shutterstock

Ljubljana, orasul dragonilor si al miturilor este un oras plin de viata, cu un patrimoniu impresionant si o cultura istorica bogata. Cu un nume care semnifica „cel iubit”, orasul este renumit pentru arhitecura si pentru atmosfera sa care te transpune imediat in vremurile de altadata si este, in acelasi timp, un oras in care te poti bucura de plimbari si experiente deosebite fara a cheltui prea multi bani. Capitala Sloveniei este renumita pentru Podul Triplu, proiectat de cunoscutul arhitect sloven Joze Plecnik.

Gent, Belgia

Foto: Mapics, Shutterstock

Daca v-ati saturat de aglomeratie si vreti sa explorati in liniste un oras nou, Gent este locul ideal. Considerat unul dintre cele mai frumoase locuri din lume, al treilea oras ca marime din Belgia este locul potrivit pentru cei pasionati de istorie si arhitectura. Mica Venetie din nord are o istorie bogata, care a fost pastrata impecabil prin castele medievale sau catedralele ridicate acum multe secole.

Siem Reap, Cambodgia

Foto: Zhukova Valentyna, Shutterstock

Un portal magic catre o lume straveche, Siem Reap este un loc de vis care merita descoperit si trait macar o data in viata. Un oras in plina dezvoltare care serveste si ca o poarta de intrare pentru cei care vin sa viziteze superbele temple Angkor. Cel mai cunoscut si bine conservat este Angkor Wat care a fost initial dedicat zeului hindus Vishnu si este considerat ca fiind o replica in miniatura a universului. Cei mai multi bani ii vei cheltui pe bilet, dar o data ce vei ajunge acolo totul, de la mancare, la cazare va fi destul de ieftin.