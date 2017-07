Inca de la aparitia cartii Eat Pray Love in 2006 tot mai multi oameni aleg sa plece in Bali pentru o experienta similara cu a protagonistei. Cartea, tradusa in 30 de limbi si ecranizarea din 2010 cu Julia Roberts si Javier Bardem, ii inspira sa viseze si sa calatoreasca pentru a se redescoperi sau a se incarca cu energia locului. Pentru Maria Nicolau, Bali a fost mai mult decat o destinatie de vacanta, locul care i-a schimbat viata si unde a locuit, predand yoga timp de doua luni, in curtea faimosului vindecator din Eat Pray Love, Ketut Liyer. Desi la inceput si blogger-ul considera ca totul este pur comercial, experienta autentica pe care a trait-o acolo a facut-o sa realizeze importanta acelui loc pentru evolutia personala.

Maria Nicolau a ajuns aiba o experienta similara cu cea traita de Elisabeth Gilbert in mod involuntar. Aflata in Bali alaturi de mama sa, Maria a ales prima cazare din Ubund, care s-a dovedit a fi chiar cea a celebrului Ketut. Asa cum marturisea pe blogul sau: ”am ajuns in fata unei intrari traditionale, pe o alee neasfaltata. Soferul ne tot spunea, Ketut Liyer, the famous Ketut from Eat Pray Love movie. Si noi ziceam: No, take us to our hotel, no Ketut Liyer. Am inteles in cele din urma ca aici era, de fapt, cazarea noastra, chiar in curtea faimosului Ketut Liyer”.

Pentru blogger-ul din spatele My Exotic Dream, Bali a fost locul in care visele au devenit realitate. Plecase acolo fara speranta ca isi va gasi ceva de lucru, constienta ca este dificil sa fii expat in Bali. In utima zi, in urma unei discutii cu patronul locatiei in care se afla, acesta a decis sa o angajeze. Maria a acceptat jobul si a predat yoga in Bali: ”Din fericire, de cand am ajuns, am experimentat frumusetea Bali-ului, in sanul familiei lui Ketut Liyer, vindecatorul din romanul Eat Pray Love, acest loc oferindu-mi energia si informatiile pe care le cautam. M-a ghidat de-a lungul unei transformari interioare pentru care sunt foarte recunoscatoare”.

Alegerea de a-si urma visele si a trai propria experienta autentica a insemnat pentru ea ruptura de viata ei de acasa si decizia de a pleca singura in India unde a stat doua luni de zile in ashramuri si centre ayurvedice. ”Am tot scris eu de Eat Pray Love, dar se pare ca inconstient, urmez drumul lui Elizabeth Gilbert, dar intr-o alta ordine. Bali check, despartire check, Italia check, am locuit acolo cateva luni de zile, iar acum, urmeaza India”, scria Maria pe blog. Daca protagonista din Eat Pray Love, in urma divortului si depresiei, alege sa plece in Napoli, Roma, Delhi si Pataudi, Ubud si plaja Padang – Padang, ceea ce a determinat-o pe Maria Nicolau sa plece a fost nevoia de a evolua personal, de a-si imbunatati practica yoga si dorinta de a-si urma visele.

India a insemnat pentru blogger-ul de travel iesirea totala din zona sa de confort, prima calatorie singura, cunoasterea lui Dalai Lama, meditatie, ritualuri, cursuri si Paranayama.

Bloggerul a realizat trei calatorii in India, atat singura, cat si insotita de alti oameni cu aceleasi pasiuni ca ale ei.