"Cuvintele nu sunt suficiente pentru a exprima iubirea neconditionata care exista intre mama si fiica."

Relatia mama-fiica este una dintre cele mai puternice si mai complexe legaturi din lume, o legatura indestructibila pe care doar ele o pot intelege cel mai bine. Dincolo de momentele mai grele sau mai dificile, la finalul zilei mama va fi mereu acolo pentru fiica ei si ii va oferi taria de a face fata tuturor problemelor care ii vor veni in cale. Comoara unei mame este fiica ei pe care o iubeste mai mult decat insasi viata, la fel cum o fiica isi iubeste mama inca din prima clipa in care deschide ochii.

Calatoriile ofera atat de multe momente unice care se transorma in amintiri sublime pastrate in suflet toata viata si nu exista legatura mai puternica si mai frumoasa pe lumea aceasta care sa nu merite a fi sarbatorita astfel, precum cea dintre mama si fiica.

8 calatorii extraordinare pentru mama si fiica

1. Escapada in paradisul yoga – Ubud, Bali



Foto: Dmitry Polonskiy, Shutterstock

2. O calatorie magica la Disneyland - Paris, Franta

Numita cea mai buna destinatie din lume in 2017 de catre TripAdvisor , Bali este o carte postala vie, un paradis indonezian care pare o fantezie iesita din cele mai frumoase vise. Aici va puteti bucura de soare, de o intindere de nisip alb si fin, sa vedeti creaturi tropicale si temple din piatra impunatoare care se ascund in jungla luxurianta. E un loc perfect in care sa uitati de toate grijile, sa va relaxati si sa va revigorati atat mintea, cat si corpul la cursuri de yoga.

Foto: aureliefrance, Shutterstoc

Disneyland este acel loc magic in care toate povestile devin realitate si in care orice copil sau adult se poate bucura de personajele preferate din desene si din basme. Aici veti avea parte de cel mai frumoase atractii, spectacole si parade, veti face cunostinta cu cele mai cunoscute personaje din universul Disney si va veti aduce aminte de copilarie si de momentele emotionante petrecute impreuna.

3. Sesiune de shopping in Milano, Italia

Foto: Georgios Tsichlis, Shutterstock

Milano este un oras absolut superb, cu o arhitectura deosebita si o atmosfera care iti umple inima de exaltare, asa cum doar in orasele din Italia poti simti. Daca sunteti pasionate de haine, brand-uri si tot ce tine de lumea fascinanta a modei, Milano este locul ideal pentru o escapada fashion mama-fiica. Mai mult decat atat, in Milano se pot gasi bilete destul de ieftine intrucat sunt multe oferte avantajoase la companii precum Wizz Air sau Ryanair.

4. Aventura fascinanta in natura - Valea Doftanei, Romania

Un colt de paradis amplasat intr-un cadru pitoresc situat in partea nordica a judetului Prahova, un loc in care va puteti bucura de zile deosebite, departe de agitatia orasului, un loc care isi va pune pecetea magica asupra acestei legaturi frumoase: mama - fiica. O atractie importanta a zonei o reprezinta Lacul Paltinu, un loc potrivit pentru un picnic ca la carte, iar in afara drumetiilor pe jos, va puteti bucura de o plimbare cu bicicleta pe traseul special Valea Doftanei-Cornu-Campina sau un traseu de echitatie pana in Posada.