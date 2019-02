Trei motive pentru a include Conscious Life Expo pe lista destinațiilor tale spirituale

Dacă Bucureștiul are festivalul de spiritualitate Body, Mind & Soul, coasta de vest a Americii are Conscious Life Expo care se ține de 17 ani încoace în Los Angeles. Am fost și noi acolo, special pentru tine.

Dacă Bucureștiul are festivalul de spiritualitate Body, Mind & Soul, coasta de vest a Americii are Conscious Life Expo care se ține de 17 ani încoace în Los Angeles. Am fost și noi acolo, special pentru tine. Am stat de vorbă cu Marianne Williamson și Deborah King, am întâlnit români preocupați de spiritualitate și am aflat de ce merită să investești într-o călătorie la acest festival dacă ești pasionată de dezvoltare personală.

Conscious Life Expo reunește leaderii spirituali, practicanți dar și expozanți care vând tot felul de produse, de la cristale la lemn de Palo Santa, bijuterii și veșminte. Timp de trei zile hotelul Hilton se transformă într-un furnicar de oameni dornici să își transforme viața în mai bine. Iată trei motive pentru care merită să fii printre ei.

1. Vei lega prietenii de o viață. Fiecare dintre noi, cei care alegem să evoluăm în mod conștient, își caută tribul, oameni cu care rezonăm și care ne inspiră să ne trăim viața cu iubire, curaj și autenticitate. Este o călătorie care poate deveni la un moment dat solitară atunci când cei apropiați nu sunt dispuși să se avânte pe acest drum. Participând la evenimente de acest gen ai șansa să întâlnești oameni asemănători ție cu care poți lega prietenii de-o viață.

Biletul de intrare include participarea la o serii de workshopuri și lecturi care îți vor da prilejul să întâlnești și să lucrezi cu o parte dintre cei mai cunoscuți și mai populari învățători spirituali din Statele Unite. In timpul prezentării pe care a susținut-o anul acesta, Deborah King a acordat inițieri și a vorbit despre cele șapte raze angelice. Jerry Sargeant a ghidat participanții într-o meditație puternică de peste o oră în care aceștia s-au conectat cu energiile femine. Și lista poate continua.

3. Vei călători într-unul din cele mai frumoase state din America. Un astfel de eveniment este un bun prilej să vezi SUA cu alți ochi. Los Angeles înseamnă mult mai mult decât the Chinese Theater, Walk of Fame sau magazine. Orașul este încnonjurat de locuri speciale, pe care merită să le vizitezi. La Nord, spre San Francisco, vei găsi Ojai, un loc cu o vibrație specială și o puternică comunitate spirituală. La Sud, spre San Diego, găsești o salbă de orășele cunoscute sub numele de beach cities. In Encinitas se află celebra Meditation Gardens ctitorită de Yogananda. Vremea este plăcută la sfârșit de februarie, cu temperaturi de până la 20 de grade astfel încât te vei putea bucura și de un minunat apus pe plajă.

Featured foto by Alex DeG via Shutterstock