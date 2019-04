5 lucruri pe care trebuie sa le faci cand te pregatesti de vacanta

Lucrurile pe care ar trebui sa le bifezi din timp, pentru un concediu fara griji.

Vara este tot mai aproape si incepem deja sa ne facem planuri pentru concediu. Daca unele lucruri (cum ar fi organizarea bagajului si a itinerariului de vacanta), mai suporta amanare, altele trebuie puse la punct cu mult timp inainte, daca vrei sa ai un concediu fara griji.

De exemplu, nu poti amana cumpararea biletelor de avion sau rezervarea cazarii pana in ultima clipa, daca intentionezi sa platesti cat mai putin. Alte detalii tin si de locul in care vei calatori, dar si de securitatea locuintei sau de cum te vei simti in aceasta vacanta. Iata lucrurile pe care ar trebui sa le bifezi din timp, pentru un concediu fara griji:

Pregateste-ti corpul pentru o vacanta perfecta

In concediu, ultimul lucru de care ai nevoie este sa iti faci griji in legatura cu epilarea. Mai ales daca urmeaza sa petreci cateva saptamani pe plaja, intr-o destinatie insorita, este bine sa rezolvi din timp problema parului nedorit. Epilarea definitiva este o solutie practica, la indemana, care te va scapa pe termen lung de parul nedorit si te poate ajuta sa ai o vacanta placuta, fara sa fie nevoie sa mai iei cu tine lama de ras ori sa te confrunti cu iritatiile deranjante care apar dupa epilare.

La nomasvello.ro vei gasi pachete avantajoase pentru epilarea definitiva, astfel incat sa nu iti dai peste cap bugetul de vacanta. Tine insa cont ca este bine sa incepi cat mai devreme sedintele, astfel incat sa ai suficient timp la dispozitie pentru a le incheia pana pleci in vacanta.

Controlul medical de rutina si vaccinarea obligatorie

Inainte de o vacanta mai lunga este bine sa mergi la un control medical de rutina, pentru a te asigura ca nicio problema de sanatate nu iti va strica intreaga calatorie. La fel de important este sa verifici daca este obligatoriu sa iti faci unele vaccinuri inainte de a calatori. Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe gasesti toate aceste detalii, dar daca ai nevoie de lamuriri suplimentare poti oricand sa contactezi autoritatile si sa ceri mai multe informatii.

In unele tari, nu este suficient ca pasaportul tau sa fie inca in perioada de valabilitate, ci e obligatoriu sa nu expire inainte de una, trei sau șase luni de la intrarea pe teritoriul statului respectiv. Aceste detalii variaza de la tara la tara si este bine sa te asiguri din timp ca pasaportul tau respecta regulile locului in care urmeaza sa calatoresti. In caz contrar, risti sa nu ti se permita imbarcarea in avion sau, mai rau, sa ajungi la destinatie si sa iti fie refuzata intrarea in tara, la aeroport.

Pune-ti lucrurile in ordine la serviciu

Unele companii au inceput sa inteleaga importanta unei vacante mai lungi si le acorda anual o luna sabatica angajatilor, timp in care acestia pot calatori sau se pot relaxa si deconecta de la stresul zilnic. Daca nu lucrezi intr-o astfel de companie, atunci va trebui sa te asiguri ca inainte de a pleca in concediu nu lasi nicio sarcina nerezolvata si ca are cine sa se ocupe de proiectele importante in care erai implicata. Acest lucru nu numai ca te va pune intr-o lumina pozitiva in fara colegilor si sefilor, dar vei scapa si de grija de a fi sunata in concediu pentru a rezolva probleme de lucru.

Organizeaza-ti bugetul

Bugetul este un factor important pentru orice vacanta, mai ales atunci cand intentionezi sa calatoresti pe meleaguri straine. Oricat ai incerca sa estimezi corect costul unei vacante, rare sunt ocaziile in care vei reusi sa apreciezi la fix ce suma trebuie sa iei la tine. Atunci cand iti calculezi bugetul de vacanta, ai grija sa incluzi si o suma pentru situatii de urgenta, astfel incat sa fii acoperita financiar indiferent ce s-ar intampla.

Sursă Foto: Shutterstock/Copyright:Day2505