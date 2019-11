5 trucuri pentru a gasi vacante care nu iti depasesc bugetul

Fie ca iti doresti sa vezi orase europene, fie sa faci plaja pe coasta Mediteranei sau sa explorezi jungla sud-americana ori cultura asiatica, exista solutii prin care poti economisi bani atunci cand iti planifici vacanta si poti gasi oferte de concediu extrem de avantajoase.

Majoritatea romanilor care nu pleaca in vacanta in timpul verii invoca drept principal motiv lipsa banilor. Indiferent ca iti cauti oferte pentru vacante in strainatate sau pe meleaguri autohtone, preturile peste care dai uneori te pot descuraja de la bun inceput. Totusi, calatoriile peste hotare s-au ieftinit simtitor in ultimii ani si au ajuns sa fie accesibile chiar si pentru cei care depind de un buget redus.

Stabileste ce tip de concediu iti doresti

Fie ca iti doresti sa vezi orase europene, fie sa faci plaja pe coasta Mediteranei sau sa explorezi jungla sud-americana ori cultura asiatica, exista solutii prin care poti economisi bani atunci cand iti planifici vacanta si poti gasi oferte de concediu extrem de avantajoase.

Tipul de concediu la care te astepti este foarte important, daca vrei sa iti planifici o vacanta de care sa te bucuri din plin si care sa iti depaseasca asteptarile. De exemplu, daca iti doresti sa mergi cu rucsacul prin Europa, atunci cu siguranta hotelurile de patru-cinci stele cu pensiune inclusa nu sunt pentru tine. In schimb, te poti orienta spre hosteluri si „street-food”, mai ales daca ti-ai propus sa cheltuiesti cat mai putini bani. Aceeasi regula se aplica si in privinta locului in care urmeaza sa mergi. Daca iti doresti un sejur la plaja, atunci poti alege o vacanta in Grecia , unde ai o multime de insule foarte diferite intre ele din care poti alege. Vrei sa te afli in inima distractiei? Atunci Zakynthos, Lefkada, Creta sau Corfu pot fi variantele ideale pentru tine. Preferi linistea si nu iti place sa iti petreci concediul in aglomeratie? Incearca un sejur in Lesvos, Samos sau Skiathos si sigur nu vei fi dezamagita.

Fii flexibila in privinta perioadei de concediu

Cea mai simpla metoda prin care poti economisi cand iti planifici vacanta este sa fii cat mai flexibila in ceea ce priveste perioada in care vei pleca in concediu. De exemplu, cele mai scumpe bilete de avion sunt, de regula, cele cu plecare de vineri si intoarcere duminica. In schimb, daca nu te deranjeaza sa pleci in concediu martea si sa te intorci lunea, ai sanse mari sa gasesti niste oferte mult mai bune la biletele de avion.

Calatoreste in extra-sezon

Multe destinatii care ti se par inaccesibile pe timpul verii se ieftinesc foarte mult in extra-sezon. Chiar daca nu vei prinde vreme de plaja, cu siguranta vei gasi multe lucruri de vizitat si de facut. De exemplu, locuri precum sudul Italiei, insulele grecesti, sudul Spaniei, Marocul, Malta, Eilat, in Israel, si multe altele pot fi vizitate pe tot parcursul anului, fara sa risti sa prinzi ninsori sau viscol. Multe dintre aceste destinatii au o cultura bogata si numeroase atractii turistice care vor compensa din plin pentru faptul ca nu te poti relaxa la plaja.

Vaneaza ofertele „last minute”

Daca nu te deranjeaza sa pleci in concediu de pe o saptamana pe alta si nu simti nevoia sa iti planifici cu mult timp in avans si in detaliu fiecare zi a vacantei, atunci ofertele „last minute” sunt potrivite pentru tine. Asa ai ocazia sa gasesti destinatii care pana nu demult erau mult prea scumpe pentru a ti le permite, precum vacante exotice in Asia, America Centrala si de Sud sau croaziere la preturi rezonabile.

Mergi cu un grup mai mare

Adeseori, este mai ieftin cand calatoresti cu un grup mai mare, intrucat costurile cazarii se reduc semnificativ. Este intotdeauna mai ieftin sa inchiriezi un apartament mai mare decat sa iei o camera de doua persoane, asa ca, daca nu va deranjeaza sa stati impreuna, aveti sanse mari sa obtineti niste preturi bune. In plus, unele companii aeriene iti ofera reduceri atunci cand cumperi mai multe bilete sau, daca ai un abonament anual, poti obtine o oferta decenta. Atunci cand calatoresti cu mai multe persoane, costurile se reduc si daca planuiti sa inchiriati o masina, dar si sa intrati la diverse obiective turistice, intrucat multe dintre acestea au preturi speciale pentru grupuri.

Sursa foto: Artem Beliaikin from Pexels