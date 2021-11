6 experiențe neașteptate cu care te vei întâlni în concediul tău de iarnă

Îți propun o destinație caldă, dar la distanță rezonabilă, safe și extrem de populară!

Cu siguranță perspectiva de a-ți petrece vacanța de iarnă în Dubai sună foarte bine. Am pregătit pentru tine o listă de recomandări și trucuri inedite pentru un concediu de neuitat, idei originale de obiective pe care nu te-ai aștepta să le întâlneșți în Dubai!

1. Hotel accesibil

În mintea tuturor, Dubaiul este o destinație luxoasă. Majoritatea își imaginează căldură, extravaganță și shopping. Însă emiratul are mult mai multe de oferit, inclusiv celor care iubesc să călătorească de dragul calatoritului, cu un buget accesibil și multe vize în pașaport!

"Traveling without a destination" este deviza lanțului hotelier Rove, propunerea noastră pentru o cazare funky, modernă și prietenoasă cu bugetul!

2. Nave spațiale, holograme și roboți dansatori

Dacă mergi în această iarnă în Dubai, trebuie să vizitezi și Expo2020! Expoziția mondială din acest an este o destinație în sine pentru care îți recomand să îți rezervi măcar două zile. De neratat la expo, pe lângă pavilioanele preferate, sunt coversatiile delicioase cu roboțeii care circulă prin expoziție (și dansează ocazional) precum și spectacolul din fiecare seară unde poți vedea proiecții magistrale. Eu am asistat la o decolare într-o nava spațială cu care am străbătut Universul iar apoi m-am scufundat în adâncurile oceanului.

Adaugă pe lista obiectivelor "must-see" din cadrul Expo 2020 și Pavilionul UAE, o desfășurare de eleganță și bun gust care îți va relaxa mintea și te va determina să privești cu entuziasm spre viitor.

Pavilionul este o experiență pentru toate simțurile iar surprizele te pândesc la fiecare pas, pe măsură ce te lași purtată prin istoria emiratelor către un viitor optimist.

3. Soho în Dubai

Londra nu-i destinație potrivită pentru iarnă, cel puțin nu pentru friguroși. Dar dacă iubești aromele britanice, ți-e dor de un tur în London Eye sau chiar o vizită la Madame Tussauds, află că le găsești pe toate în... Dubai!

Extra-tip: Savurează un prânz delicios și un cocktail inedit la restaurantul The London Project. Testează alături de prieteni cât mai multe preparate și băuturi incredibile fiindcă sunt o experiență în sine. Sherlock's Pipe, ginurile cu caviar de fructe sau The Queen Bee sunt doar câteva dintre cocktailurile care au făcut impresie încă de la prima vedere. Dintre preparatele culinare îți recomand să încerci creveții la grătar, cartofii cu parmezan și trufe și rața cu andive.

4. Cu barca în deșert - The Boat By Address

Dacă vrei să îți petreci câteva ore relaxante dar totuși să explorezi orașul fără efort, poți apela la un artificiu: The Boat By Address îți oferă o mini-croazieră pe canalele din Dubai într-un decor luxos și confortabil de unde poți admira fără efort obiective precum Dubai Creek sau Burj Khalifa.

5. Artă în Mall

Să fim serioși, știu că vei trece și prin mall. Dacă vrei să îmbini o sesiune de shopping cu un obiectiv turistic inedit, am o nouă sugestie "out of the box" pentru tine. Te poți relaxa la răcoare într-un decor care îți ia răsuflarea: Infinity Des Lumieres. Situația chiar în inima Dubai Mall, expoziția digitală de artă îți propune o experiență pentru toate simțurile. Planifică-ți vizită aici.

6. Intersecție între trecut și viitor

The Dubai Frame, o construcție de 150 m înălțime, în formă de ramă stă mărturie la intersecția dintre vechiul și noul Dubai. În numai 50 de ani, emiratul a avut o evoluție spectaculoasă iar acest obiectiv spune mai bine că oricine povestea acestei transformări. Bucură-te de spectacolul vizual pe care îl oferă precum și de podeaua de sticlă care stârnește emoții în sufletul unui doritor de adrenalină.

Featured foto de la Creative Family via Shutterstock

