Un scurtmetraj regizat de pasari invita oamenii sa se implice in eforturile de conservare a biodiversitatii Deltei Dunarii

Delta Dunarii este o zona cu o biodiversitate impresionanta, gazduind peste 330 de specii de pasari, din totalul de 380 care se gasesc pe teritoriul tarii. Insa dezvoltarea accelerata si nesustenabila a Deltei pune in pericol numarul pasarilor an de an.

Exista poate sute de documentare in care oamenii au studiat pasarile din Delta si le-au spus povestea. Insa scurtmetrajul Birdville e diferit, pentru ca in productia acestui film, locul regizorului a fost luat chiar de pasari.

Timp de 4 zile, 4 camere cu senzori de miscare au fost amplasate in zone cheie din Delta, alese împreună cu Iliuță Goean, ghid turistic al agenției Descoperă Delta Dunării, pentru a surprinde activitatea păsărilor. Ele au filmat doar cand pasarile se aflau in proximitate, si se opreau dupa 10 secunde de inactivitate. La fel ca un regizor, pasarile au decis atat scenele care au aparut in film, cat si durata lor. In timpul filmarilor, care incepeau inainte de rasarit si se incheiau dupa lasarea serii, au fost surprinse 9 specii de pasari, printre care Pelicanul comun, Cormoranul mic, Chira de balta, Starcul cenusiu sau Pescarusul razator.

Birdville isi propune sa devină un mecanism de conștientizare și educare a privitorilor cu scopul de a genera acțiuni pentru conservarea zonei. Atunci cand ruleaza pe ecrane offline, filmul este insotit de un cod QR care duce privitorii in site-ul birdville.ro, unde pot afla mai multe informatii despre pasii pe care ii pot face pentru a se implica in conservarea biodiversitatii.

“Delta Dunarii este printre ultimele locuri cu adevarat salbatice din Europa, unde pasarile inca traiesc fara sa fie deranjate de interventie umana. Asta am vrut si noi sa surprindem, asa ca am gandit un film in care interventia noastra sa fie la minimum, in care publicul sa poata urmari pasarile asa cum nu le-a mai vazut pana acum, in libertate totala. Insa lucrul asta e pe cale sa se schimbe, daca oamenii nu constientizeaza impactul actiunilor lor ca turisti, locuitori sau agenti economici in Delta.” Spune Simona Suman, Executive Creative Director MRM Romania.

Vizionati aici scurtmetrajul - https://birdville.ro/

Lansarea scurtmetrajului a avut loc în prima zi a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul, care s-a desfasurat la Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, si urmeaza sa fie inscris in competitiilor mai multor festivaluri international de film.

Proiectul a fost initiat de OTP Bank si Mastercard, ca parte din actiunile de sustenabilitate ale celor doua branduri.

Vizionare placuta