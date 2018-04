Planificasem un city break în Florența și un city break în Pisa. Unul după altul. Amândouă într-o mini vacanță în bella Italia. Știam deja ce vom vizita în ambele orașe, însă credeam că între cele două vom mai avea ceva timp de explorat comuna Volterra, plină de farmec medieval. Am trecut de prima zi în Florența și am decis că lăsăm Toscana rurală pe un concediu vast, de cel puțin trei săptămâni, cu mașina, neapărat.

Așa că am păstrat pentru mini vacanța noastră doar Florența și Pisa. Și muuult mers pe jos. Și bine am făcut că am mers 20 de kilometri zilnic și am urcat ceea ce a părut toate scările din lume! Pentru că, dacă călătorești în Toscana, nu ai voie să nu încerci fabuloasa mâncare tradițională toscană. Așadar, lăsând farmecul descoperit în obiectivele turistice din Florența și Pisa, azi îți dezvălui ce să mănânci în Toscana, fără ocolișuri.

Completezi totul cu „sportul” menționat mai sus și crede-mă că te vei întoarce cu kilograme în minus! Descoperă de mai jos ce să să mănânci în Italia, în regiunea Toscana.

