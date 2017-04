Unde plecam de 1 mai? e o intrebare care pentru majoritatea dintre noi revine anual la final de aprilie. Pentru cei care nu vor sa lase mirosul de mici si bere sa le imbibe hainele sau trenul sa ii poarte catre litoralul romanesc si anul acesta, momondo.ro propune opt alternative internationale pentru o escapada de Sarbatoarea Muncii. Cum 1 mai pica intr-o zi de luni, nu exista un motiv mai bun sa-ti aduni gandurile si bagajul pentru un weekend prelungit si, astfel, sa te recompensezi pentru cele 200 si ceva de zile pe care le muncesti pe an, calatorind catre una dintre destinatiile urmatoare.

Amsterdam, Olanda

De ce Amsterdam? Pentru ca aici nu ai nicio sansa sa te simti strain; atatea culori de piele, religii si culturi te inconjoara incat nu vei crede nimic altceva decat ca esti de-al locului. Totodata, in luna mai lalele date in floare si sansa de a lasa umbrela acasa pentru ca prea multi nori nu se arata sunt promisiuni ale locului. Aici te poti alatura unui tur gratuit pentru a intelege de la bun inceput cum sta treaba cu arta, istoria si arhitectura orasului sau poti opta pentru un alt tur (tot gratuit) in zona Red Light District, unde sa desoperi cultura acestei zone atat de controversate.

Tenerife, Spania

Tenerife nu este doar despre a sta tolaniti pe-o plaja cu paharelul in mana. Poti vedea vulcanul activ Teide, care este cel mai inalt varf din Spania si dintre toate insulele atlantice si al treilea cel mai mare vulcan al planetei. Continua cu o vizita la Garachico, o asezare care in secolul XVIII era cel mai important port al insulei, dar pe care istoria l-a transformat intr-un sat mic, sarmant, in care lava vulcanica a creat piscine naturale. Nici satul Masca n-ar trebui sa-ti scape. Se spune ca ar fi cel mai frumos sat al insulei, locul caruia 100 de suflete alaturi de mii de cactusi, palmieri si lamai ii spun „casa”. Iar cand te uiti in zare, vezi oceanul. Si daca iti continui drumul, ajungi la el.

Porto, Portugalia

In weekenduri, in Porto, vei gasi strazile pline de oameni care savureaza o bautura in aer liber. De exemplu, la Café au Lait de pe Rua Galerias de Paris se asculta muzica electronica si sunt invitati DJ. Daca muzica electronica nu e pe gustul tau, arunca un ochi dupa usa barului Tendinha Dos Clérigos, unde poti dansa in voie de miercuri pana sambata, de la 00:00 la 06:00. Pe timp de zi, indrepta-te catre Piata Bolhão si alege una dintre painile traditionale (Broa de Avintes sau Pão de Montalegre), un bacalhau, ca desert Ameixas de Elvas (un soi de prune gatite timp de cateva zile si delicioase) sau branzeturile vanzatorilor.

Marrakech, Maroc

Marrakech este un oras aflat in inima Marocului, exotic, genul de destinatie despre care se spune ca iti deschide mintea. Plimbarea prin Medina sau Centrul Vechi al orasului este o experienta absoluta. Uita de harta in vreme ce ii strabati stradutele, pierde-te printre constructii antice, pravalii si case, prin povestea a sute de ani de civilizatie urbana pe care o deapana aceasta frontiera de cultura islamica. In plus, vei gasi bucataria marocana incantatoare. Oprirea la unul dintre restaurantele situate pe diverse acoperisuri va fi o pauza de la forfota tipica Medinei, cu Muntii Atlas, Moscheea Koutoubia sau arhitectura orasului aflate in departare.

Edinburgh, Scotia

Edinburgh pare orasul inspiratiei absolute, unde au fost scrise intaiele manuscrise Harry Potter, „Avutia natiunilor” al lui Adam Smith, locul unde Charles Darwin s-a scolit inainte sa scrie despre Originea Speciilor, la aceeasi universitate unde a fost clonat primul animal – oaia Dolly. In ciuda terenului abrupt, Edinburgh apartine pietonilor si biciclistilor si asta-i foarte bine pentru ca doar picioarele te pot conduce catre ascunzisurile orasului, tunelele, scarile, gradinile secrete. Desi barurile si whisky-ul scotian sunt o traditie, nu te grabi sa te napustesti asupra lor inaintea apusului, sa nu pierzi spectacolul oferit de natura si de arhitectura locului.

Florenta, Italia

In Florenta, capitala regiunii Toscana, menù di pizza e gelato suna ca o balada. Il Mercato Centrale este locul perfect pentru o gustare rapida, delicioasa si ieftina. Totusi, cel mai important aspect al orasului este arta. In secolul XV, familia de bancheri Medici a preluat in mod neoficial conducerea orasului, contribuind semnificativ la dezvoltarea sa artistica, prin sprijinul celor de teapa lui Michelangelo, Botticelli sau Leonardo da Vinci. Piata Michelangelo, Piata della Signoria, Gradinile Boboli, Ponte Vecchio sau Domul din Florenta n-ar trebui sa-ti scape.

Dubrovnik, Croatia

Dubrovnik nu seamana cu niciun alt oras pe care l-ai vazut pana acum si nu i se spune Perla Adriaticii degeaba. Acest oras incarcat de ziduri de secol XI a trecut prin neajunsuri istorice produse de Imperiul Otoman, avand de infruntat si lacomia venetienilor, fiind invinsi in final de Napoleon. Mai cunoscut in ultima vreme datorita scenelor din Game of Thrones filmate aici, Centrul Vechi al orasului este inscris pe Lista Patrimoniului UNESCO. Profita de vecinatatea Marii Adriatice si a Insulelor Elafiti si inchiriaza o cursa cu barca de la Dubrovnik Daily Sailing (care include o masa la unul dintre restaurantele locale).

Ljubljana, Slovenia

Prin Ljubljana plimba-te cu bicicleta, mai ales cand exista statii automatizate de bike-sharing unde prima ora este gratuita; asigura-te doar ca ti-ai creat un cont online inainte. Daca esti un impatimit al cafelei, localnicii acestui oras se declara bautori nemaipomeniti de cani de cafea. Te incurajam sa incerci si berile locale (Pelicon, Bevog, Human Fish, Reservoir Dog, Mali Grad). In final, castelul atractia principala pentru turisti si localnici deopotriva; incarcat de istorie, acesta gazduieste in prezent concerte, piese de teatru, expozitii si chiar un cinema in aer liber.