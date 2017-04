Ce poate fi mai frumos decat o calatorie intr-un loc magic in care sa-ti reincarci bateriile si sa uiti de toate grijile cotidiene, o expeditie emotionanta intr-un loc nou sau o escapada romantica departe de agitatia din fiecare zi. Pentru mine, cel putin, cu greu imi imaginez ceva mai frumos si mi-am propus sa calatoresc si sa descopar cat mai mult locuri frumoase atat din tara, cat si din lumea intreaga, iar o data cu vremea frumoasa de afara weekend-urile se vor transforma in zile de explorat, relaxare si distractie.

Fie ca este vorba de vacanta de 1 mai sau de un simplu weekend pe care vrei sa-l petreci intr-un loc deosebit, posibilitatile de relaxare si distractie sunt destul de vaste si exista foarte multe locuri frumoase de vizitat in Romania sau langa Bucuresti.

13 destinatii de weekend pentru o experienta de vis in Romania

1. Valea Doftanei

captura YouTube

Un colt de paradis amplasat intr-un cadru pitoresc situat in partea nordica a judetului Prahova, intre vaile Prahova si Teleajen unde va recomand cu cel mai mare drag sa mergeti si sa va bucurati de un weekend deosebit. O atractie importanta a zonei o reprezinta Lacul Paltinu, un loc potrivit pentru un gratar sau un picnic. In afara drumetiilor facute pe jos, va puteti bucura de o plimbare cu bicicleta pe traseul pentru biciclete pe ruta Valea Doftanei-Cornu-Campina sau un traseu de echitatie pana in Posada. Zona ofera posibilitatea de a petrece niste zile de neuitat si de a va incarca de energie si ganduri bune.

2. Comana



Foto: Roberto Sorin, Shutterstock

Un loc de vis aflata la doar 30 de km de Bucuresti, inspre Giurgiu. Aici puteti vizita Sfanta Manastire Comana, situata in comuna Comana, ctitorita de Vald Tepes in anul 1461, Parcul Natural Comana, cea mai mare arie protejata din Campia Romana, Balta Comana, cea de-a treia zona umeda din Romania si a doua ca biodiversitate dupa Delta Dunarii. Mai mult decat atat, va puteti bucura de o super distractie in Parcul de aventura Comana, distractie ce presupune tiroliana, echitatie, plimbari cu trasura, plimbari cu barca cu vasle si cu motor, plimbari cu caiacul, tir cu arcul etc.

Tot la Comana se afla si Moara de Hartie din Satul mestesugurilor, conceputa ca un atelier-muzeu care pastreaza si transmite mai departe traditii manufacturiere romanesti si universale.

3. Canionul Moldoveanu

foto: ncristian, Shutterstock

Trebuie sa recunosc ca sunt pasionata de tot ce inseamna aventura, expeditii si descoperirea de locuri noi si frumoase, iar in momentul in care am descoperit Canionul Moldoveanu am fost extrem de entuziasmata. Daca vrei sa explorezi necunoscutul si sa ai parte de o experienta de neuitat, Canionul Moldoveanu se numara printre cele mai deosebite destinatii de weekend din Romania. In Muntii Fagarasului se afla acest loc mai putin cunoscut in randul turistilor romani, o formatiune spectaculoasa compusa din calcare si dolomite. Pentru a parcurge intreaga zona nu aveti nevoie de mai mult de o zi, doua, insa va asigur ca va fi o experienta unica si nu va veti plictisi nicio clipa.

4. Traseu cu mocanita Valea Vaserului

foto: captura YouTube

O calatorie minunata pe ultima cale ferata forestiera din Carpati, o aventura magica prin paduri intunecate sau pajisti invadate de soare intr-o lume fascinanta. Un colt de rai in care nu trebuie sa te grabesti nicaieri, de fapt nici nu ai unde, o calatorie in care vei porni cu inima coplesita de emotii pozitive si cu un zambet larg pe fata, iar misiunea ta va fi sa lasi deoparte tot ce te supara sau te intristeaza si sa te bucuri de privelisti deosebite, locuri magice si momente desprinse parca din povesti.

5. Platoul carstic Lumea Pierduta

foto: captura YouTube

Acesc platou era candva imaginea vie a naturii insasi, de o salbaticie de neimaginat, o lume straveche si uitata, de aici provenind si numele sau. Este locul ideal in care te poti retrage mai aproape de natura si poti contempla frumusetea descrisa de vegetatia bogata si galeriile subterane. Platoul carstic Lumea Pierduta se afla in zona turistica Padis, in Muntii Apuseni si este o rezervatie naturala de tip mixt, cu o suprafata de 39 ha. Fenomenul carstic reprezentat aici este cel mai impresionant din Romania si ascunde in subteran o suprafata imensa de galerii active. Lumea Pierduta poate fi accesata prin doua avene unice in patrimoniul carstic romanesc, reprezentand porti de intrare in subteran, mai exact Avenul Gemanata si Avenul Negru.