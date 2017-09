Cu totii avem ganduri de colindat lumea in lung si-n lat sau chiar o lista cu destinatii la care visam sa ajungem intr-o zi. Cum facem sa nu mai amanam planurile, sa punem ideile in fapte si sa fim tot mai aproape de calatoria dorita? Specialistii momondo.ro au pregatit o lista cu opt discursuri TED care te vor pune pe ganduri bune si pe drumuri.

Griji precum „De unde bani?”, „De unde timp?”, „De unde energie?” ne ademenesc pe fiecare dintre noi si ne fac sa credem ca nu oricine poate calatori. Insa o doza de inspiratie te va ajuta sa inlocuiesti aceste griji cu planuri de calatorie. momondo.ro recomanda opt povesti prezentate in discursurile TED de mai jos si iti spune toate motivele pentru care n-ar trebui sa le ratezi.

1. Pentru a calatori nu iti trebuie o avere

O sa vrei sa urmaresti discursul scriitorului Tomislav Perko din Croatia de nenumarate ori si o sa fii tentat sa-l arati si prietenilor. De fapt, o sa vrei sa-l vada toata lumea pentru ca iti aminteste ca sfatul celor batrani de acasa nu are nicio legatura cu realitatea. Pericolele care ne pandesc in lume, rautatea oamenilor din jur sau alte stereotipuri in aceasta directie nu te conduc pe niciun drum extraordinar. Perko crede ca oamenii nu sunt niste hiene care te adulmeca in permanenta si ca e important sa fii deschis fata de ei. Vei fi surprins cat de dispusi sunt acestia sa-ti dea o mana de ajutor.

2. Setea de aventura se cultiva

Te va face sa zici „Dom’ne, nu se poate”, iti va smulge zambete sau o lacrima dinspre coltul ochiului. Chris Burkard, fotograf surfer, vorbeste despre rutina care intervine chiar si intr-o viata petrecuta pe cele mai dorite plaje din lume. Despre cum a gasit fericirea, despre suferintele din drumul pana acolo si despre cum se simte Nirvana, povesteste cu un entuziasm care te va face sa reconsideri atitudinea fata de viata.

3. Exista mai multe lucruri care ii leaga pe oamenii decat care ii despart

Rick Steves este o somitate in ceea ce priveste turismul european, dar discutia lui nu se rezuma la marginile continentului. Meseria il „obliga” sa calatoreasca pret de patru luni pe an. Ce a invatat este ca, in ciuda culturilor, istoriilor, religiilor si a tuturor celorlalte elemente conceptuale care ne caracterizeaza, fundamental suntem asemanatori. Cu povesti culese din Afganistan, Iran, El Salvador, Suedia, Olanda, Portugalia si cu umor, discursul lui te face sa intelegi ca doar calatorind si fiind deschis la diversitate poti intelege cauzele, idealurile si fundamentele popoarelor care, de pe canapeaua din sufragerie, par atat de diferite.

4. Cand ai calatori, dar frica te tine pe loc

Robin Esrock este un cunoscut scriitor, vorbitor si prezentator TV de travel, dar probabil ar fi avut succes si in stand-up comedy. A calatorit in 107 tari, dar isi aminteste momentul de cumpana care a pus capat carierei lui de birou. Dupa o viata de calatorit a invatat ca oamenii te vor ajuta mai degraba decat te vor rani. De la Esrock vei mai afla ca tara pe care a gasit-o cea mai prietenoasa este Albania si ca, oricat de periculoase ar fi considerate unele locuri, cei mai multi localnici iti vor prezenta tara lor cu mandrie.

5. Calatoria din viata reala bate news feed-ul din retelele sociale

Exploratorul Ben Saunder raspunde la o intrebare cat se poate de actuala: ce rost are sa iesim din casa si cu ce folos daca majoritatea experientelor pe acest pamant au fost deja traite de altii inaintea noastra si pot fi descoperite oricum din spatele unui ecran? Cu puternice incursiuni filozofice si cochetari cu raspunsul la intrebarea „Care-i scopul?”, discutia ne aminteste adevaruri ce exista dintotdeauna in interiorul nostru.

6. Calatorind gasesti un sens mai presus de tine

Judith Fein prezinta un unghi diferit al calatoriilor: nu ne gandim la vacantele noastre ca la un drum cu doua sensuri. Ne urcam in avion, ajungem, luam toate experientele ce ni se ofera acolo si ne simtim cat se poate de indreptatiti. De cate ori ne gandim la ce lasam sau am putea lasa in trecerea noastra? Fein te va incuraja sa pui intrebari si sa acorzi toata atentia cuvenita micilor detalii pentru ca numai atunci poate lua amploare unul dintre cele mai frumoase momente dintr-o viata de calator si de om.

7. Cand nu te simti in largul tau cu strainii, gaseste linistea de care ai nevoie

De la Susan Cain vei afla ca pentru o masa de oameni ce insumeaza intre o treime si jumatate din populatia lumii gandul socializarii ii infioara. Si se refera in special la introvertiti. Da, calatoriile par mai degraba experiente zgomotoase si cu oameni care vorbesc vrute si nevrute agitandu-si mainile. Dar nu este asta oare un stereotip? Pentru cei care fac pasi inapoi la gandul plecarii intr-o calatorie, Cain lanseaza un optimist „e perfect asa cum esti!” si vorbeste despre un alt tip de calatorie – cea cu liniste, axata pe interiorizare si pe timp petrecut cu sine, la fel de pretioasa ca oricare alta.

8. Cuvantul „acasa” capata o mie de valente

Pico Iyer are radacini indiene, este nascut si educat in Anglia, isi plateste taxele in Statele Unite si isi simte sufletului in Japonia mai mult decat in oricare alta parte. Vorbeste despre lume folosind cuvinte marete, articuland idei puternice, pe o voce calda. Iyer crede ca timpurile pe care le traim sunt timpuri in care „acasa” nu ne mai leaga neaparat de un oras, de o limba sau de o tara.

Descopera pe site-ul momondo.ro alte informatii utile despre calatorii la sectiunea Inspiratie, pe care sa le iei cu tine in bagaj la urmatoarea plecare.