Un bilet magic catre o escapada in lume nu strica niciodata, ba mai mult decat atat, te poate vindeca de tristete, plictiseala sau absenta chefului de viata. V-o spune o calatoare impatimita care s-a vindecat sufleteste si si-a gasit fericirea calatorind. Surpriza cea mai frumoasa in acest an de Black Friday este ca poti calatori in unele dintre cele mai frumoase locuri din lume fara sa scoti prea multi bani din buzunar.

Anul acesta, de Black Friday, eMAG pune la vanzare, spre bucuria tuturor pasionatilor de calatorii, si nu numai, bilete de avion. Mai exact va vinde vouchere de calatorie Tarom pentru a cumpara bilete de de avion la super reducere. Vei putea achizitiona voucher pentru biletele de avion la Tarom in valoare de 100 de euro cu -50% reducere.

Surprizele de la eMAG pentru iubitorii de aventura si calatorii nu se opresc aici. Te poti bucura de pachete turistice la oferta, mai exact: sejururi de iarna in Poiana Brasov, sejururi in Delta Dunarii, sejururi plaja vara 2018 si, mega supriza din punctul meu de vedere, sejururi la Disneyland!! Pot sa va spun din proprie experinta ca o calatorie la Disneyland se afla printre acele lucruri pe care trebuie sa le faci macar o data in viata! In cazul in care ai nevoie si de genti de voiaj tot aici gasesti cele mai bune oferte.

Vestile bune nu se opresc aici! Momondo.ro are mega oferte la bilete de avion, special de Black Friday, si nu numai, catre cele mai frumoase destinatii din lume.

Cele mai bune oferte la bilete de avion

Berlin

Capitala Germaniei este un oras absolut magnific, un loc in care am simtit mai acut ca nicaieri adierea melancolica a trecutului. Berlin vrajeste prin edificiile istorice si arhitectura contemporana, prin contopirea fascinanta intre traditie si modernitate.

Roma

Cel mai mare muzeu in aer liber din lume, Roma, este o destinatie absolut fascinanta care te seduce iremediabil de la prima vizita. Orasul etern este plin de secrete uimitoare, acest lucru se datoreaza si istoriei bogate care se intinde pe milenii. Roma este unul dintre cele mai fotogenice orase si unul care, deocamdata, se afla in top 3 orase pe care merita sa le vezi macar o data in viata.

Budapesta

Capitala Ungariei este un amalgam de lucuri deosebite, o bucata incredibila de istorie asezata pe harta lumii. Un city break in Budapesta te ajuta sa-ti incarci bateriile si o data ce l-ai vazut iti vei dori sa te intorci iar si iar.

Londra

Se spune ca o data ce ai vizitat Londra o data o parte din sufletul tau ramane acolo pentru totdeauna. De la strazile pline de magazine care mai de care mai atragatoare, la muzee incredibile care asteapta sa le treci portile, la mixul interesant de culturi. Londa este un oras ideal atat pentru un city break cat si pentru o vacanta mai lunga.

Daca te pasioneaza cultura, muzica, arta si arhitectura impresionanta, Varsovia este orasul ideal pentru tine. Dupa ce a fost distrus in proportie de 85% in timpul celui de-al doilea razboi mondial, se spune ca orasul Varsovia a fost reconstruit plecand de la tablourile foarte detaliate realizate de catre Bernard Belloto, pictorul curtii regale.

Paris

Orasul luminilor, a indragostitilor si a modei. Despre Paris s-au facut sute de filme, s-au scris mii de carti, insa nu ii poti intelege cu adevarat magia pana nu pasesti pe strazile sale fermecate, pana nu privesti cu ochii tai monumentele celebre in toata lumea, pe care le stiai din copilarie, si pana nu gusti din tot ce inseamana cultura pariziana.

Amsterdam

Unul dintre cele mai interesante orase din Europa, plin de culoare si de viata. Amsterdam este alegerea ideala daca iti doresti o experienta deosebita, o escapada de weekend sau poate chiar un concediu plin de aventura. Il pun in valoare muzeele, Cartierul Rosu si bicicletele.

Bruxelles

Un oras pe care il recomand din toata inima, un loc in care m-as intoarce oricand cu drag. Magia orasului Bruxelles cu greu poate fi descrisa in cuvinte, trebuie sa il descoperi, s ail traiesti si sa gusti din deliciile lui.

Oslo

Supranumit orasul verde, Oslo este acoperit mai bine de jumatate de paduri si parcuri si este una dintre cele mai infloritoare capitale ale Europei. Patrunde in teritoriul fascinant oferit de zeii nordurlui.

Larnaca

Orasul Larnaca, unul dintre cele mai mari din Cipru, aflat pe coasta de sud, este cunoscut pentru plajele sale frumoase si viata de noapte vibranta.