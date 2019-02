Jurnal de calator: Impresii despre calatoria noastra + Top 5 experiente in India

Dintre toate tarile in care am fost, India e cu siguranta un loc aparte, o destinatie care iti trezeste toate simturile, iti aminteste ce inseamna sa fii om si cum poti fi fericit cu putinul pe care il ai! Ce e sigur e ca o calatorie aici nu te poate lasa indiferent!

Sfaturi si experiente impartasite de prietenii nostri Anda si Ionut de la Travelship.ro pe care ii puteti urmari pe pagina de pe Facebook.

Tocmai ne-am intors din calatoria noastra din India de doua saptamani, asa ca ne-am gandit sa impartasim cu voi primele impresii, cele mai tari experiente si cateva sfaturi utile pentru orice calator!

Dintre toate tarile in care am fost, India e cu siguranta un loc aparte, o destinatie care iti trezeste toate simturile, iti aminteste ce inseamna sa fii om si cum poti fi fericit cu putinul pe care il ai! Ce e sigur e ca o calatorie aici nu te poate lasa indiferent!

In primul rand, am incepe cu faptul ca India e un sub-continent, iar de la nord la sud ineg peisajul se schimba dramatic, vazand cu ochii: de la oameni, la stil de viata, cladiri, istorie si traditii! E ca si cum ai vizita doua tari diferite! Noi ne-am impartit calatoria intre o saptamana in sud si o saptamana in nord.

In sud, am fost in Kerala, denumita si “Gradina cu mirodenii a Indiei”, una dintre cele mai pitoresti zone ale Indiei, dar si zona cu cel mai mare grad de alfabetizare din tara si extrem de traditionala. E un fel de Bali al Indiei, o oaza de liniste, zen si un loc vestit pentru retreaturile sale, fie ca vorbim de yoga, silent retreat sau de tratamente ayurvedice.

, am vizitat, zona Delhi-Agra cu Taj Mahal-Jaipur si am luat un zbor si catre, centrul spiritual a Indiei. Aici e India pe care probabil v-o imaginati: plina de haos, cu cladiri ingramadite, colorate si darapanate, animale pe toate drumurile, mirosuri si culori! Oamenii de aici sunt fie foarte saraci si traiesc pe strazi, in corturi gata sa zboare, fie foarte bogati si traiesc in adevarate palate, cu gradini mari si pline de flori!

Top 5 experiente din India:

O noapte petrecuta intr-un houseboat din lemn, plutind pe bratele raurilor si pe canalele pline de verdeata din zona Kerala! Ziua o poti petrece relaxat, pe puntea bancii, bucurandu-te de leganatul placut al vasului, poti pescui, savura o mancare indiana traditionala de peste, iar seara poti face o plimbare cu un kayak la apus sau o vizita la niste localnici.

Una dintre experientele pe care nu le vom uita cu siguranta este cea a Carnavalului din Kochi, o experienta autentica petrecuta alaturi de zecile de localnici care au iesit in strada pentru a se bucura de un spectacol de alegorii, masti si costumatii din toate timpurile si universurile posibile. Am fost impresionati sa vedem un sir de cateva sute de oameni imbracati atent in personaje alegorice, cu costume colorate si atent alese, scenele cu subinteles si mult haz.

o experienta autentica petrecuta alaturi de zecile de localnici care au iesit in strada pentru a se bucura de un spectacol de alegorii, masti si costumatii din toate timpurile si universurile posibile. Am fost impresionati sa vedem un sir de cateva sute de oameni imbracati atent in personaje alegorice, cu costume colorate si atent alese, scenele cu subinteles si mult haz. Nu putea sa lipseasca de pe lista Jaipur, orasul roz al Indiei! Aici am avut senzatia ca ne-am intors cu cateva sute de ani in urma, pe vremea maharajilor si ale lor sotii care traiau in palate gigantice, cum este Palatul Vanturilor in Jaipur. Ne-a impresionat atat arhitectura unica si impozanta cu cele aproape 1.000 de ferestre ce imbina stilul hindus al rajputilor cu influentele islamice ale mogulilor, cat si povestea femeilor ce vedeau lumea doar prin micile ferestre de interior. Dar mai multe am scris aici !

Aici am avut senzatia ca ne-am intors cu cateva sute de ani in urma, pe vremea maharajilor si ale lor sotii care traiau in palate gigantice, cum este Palatul Vanturilor in Jaipur. Ne-a impresionat atat arhitectura unica si impozanta cu cele aproape 1.000 de ferestre ce imbina stilul hindus al rajputilor cu influentele islamice ale mogulilor, cat si povestea femeilor ce vedeau lumea doar prin micile ferestre de interior. Dar mai multe am scris ! Taj Mahal-ul, una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne (si ultima pe lista noastra), nu a incetat sa ne uimeasca pe masura ce ne apropiam de monument. De la departare, te uimeste maretia si albul ce sfideaza parca perfectiunea. Pe masura ce afli povestea monumenului si te apropii, ramai uimit de perfectiunea si minutiozitatea detaliilor (toate decoratiile florale sunt sculptate manual in piatra), iar povestea de dragoste pura

Varanasi, inima Indiei, acolo unde hindusii vin sa se scalde in apele sfinte ale Gangelui sau inainte sa moara (se spune ca daca mori aici, vei atinge Nirvana) si unul dintre cele mai vechi orase locuite continuu din lume. Ne-am plimbat mult in sus si In jos, cu barca pe Ganges au pe jos, pe la ghta-uri (portile de la Gange). Aici, e un adevarat spectacol al vietii si al mortii de-a lungul fluviului sfant, la care hindusii asista cu serenitate: unele ghat-uri sunt crematorii la care poti asista, altele sunt locuri de celebrare ale vietii si se inchina ofrande zeului Shiva in cadrul unor ceremonii somptuoase vechi de sute de ani, numita aarti.

Cateva sfaturi utile pentru orice calator in India:

Inarmeaza-te cu rabdare si fii pregatit pentru orice! Vor urma multe lucruri care te vor suprinde, nu prea vei vedea indieni care se grabesc cu adevarat, asa ca cel mai bine te inarmezi tu cu rabdare si iti ajustezi asteptarile!

Vor urma multe lucruri care te vor suprinde, nu prea vei vedea indieni care se grabesc cu adevarat, asa ca cel mai bine te inarmezi tu cu rabdare si iti ajustezi asteptarile! Aveti grija de unde mancati! Nu ne intelegeti gresit, mancarea e delicioasa oriunde in India, insa conditiile de igiena sunt destul de departe de cele cu care e organismul nostru obisnuit, de aceea nu va sfatuim sa incercati street food! Cel mai sigur, mancati la hotelurile sau restaurantele cu ratings si review-uri bune date de straini pe TripAdvisor si veti fi in suguranta.

Nu ne intelegeti gresit, mancarea e delicioasa oriunde in India, insa conditiile de igiena sunt destul de departe de cele cu care e organismul nostru obisnuit, de aceea nu va sfatuim sa incercati street food! Cel mai sigur, mancati la hotelurile sau restaurantele cu ratings si review-uri bune date de straini pe TripAdvisor si veti fi in suguranta. Nu plecati de acasa fara vaccinurile necesare! Nu e India locul in care sa te duci nevaccinat! Asa ca cel mai bine treci pe un doctor epidemiolog inainte si iti faci frumusel urmatoarele vaccinuri: febra tifoida, hepatita A si B, DTP (anti-difterie, tetanos și poliomielită) .

Nu e India locul in care sa te duci nevaccinat! Asa ca cel mai bine treci pe un doctor epidemiolog inainte si iti faci frumusel urmatoarele vaccinuri: febra tifoida, hepatita A si B, DTP (anti-difterie, tetanos și poliomielită) Fa-ti planul B: daca nu vei gasi mancare ok sau camera nu e tocmai atragatoare, atunci ce faci? Ei bine, macar poti sa ai un plan B, de rezerva: poti sa iti iei cateva batoane la tine si un asternut slim de pat de la Decathlon, asta va salva situatia!

daca nu vei gasi mancare ok sau camera nu e tocmai atragatoare, atunci ce faci? Ei bine, macar poti sa ai un plan B, de rezerva: poti sa iti iei cateva batoane la tine si un asternut slim de pat de la Decathlon, asta va salva situatia! Imprieteneste-te cu localnicii! Oamenii de aici sunt incredibil de primitori si de dornici sa te ajute cum pot, asa ca nu iti fie frica sa te imprietenesti cu ei, sa le ceri sfatul si sa accepti ajutorul lor!

Una peste alta, noua ne-a placut India mai mult decat ne asteptam pentru ca ne-am lasat surprinsi de traditiile, oamenii, culorile si sufletul cald al ei!

Sfaturi si experiente impartasite de prietenii nostri Anda si Ionut de la Travelship.ro pe care ii puteti urmari pe pagina de pe Facebook.

Viata e prea scurta pentru a nu calatori, asa ca va uram sa fiti niste exploratori neobositi!