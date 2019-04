Vacanța de 1 mai: 5 produse de nelipsit din bagaj

Vacanța de 1 mai este una prelungită anul acesta, pentru că o legi cu zilele libere de Paște. Această dată marchează și startul sezonului estival, iar asta înseamnă că vei vrea să dai și o fugă la mare. Totuși, nu uita de cele mai importante lucruri pe care să le iei cu tine.

Când îți faci bagajul pentru vacanța de 1 mai știi deja că ai nevoie de costum de baie și haine de schimb (pantaloni, tricouri, șosete, lenjerie intimă), de ochelari de soare, de un prosop de plajă și de diverse gadgeturi cu care să te mai ocupi de diverse - filme, citit cărți, verificat știri (laptop, tablete, eBook Reader). Dar cumva, în graba de a lua cât mai multe și să rămâi cu spațiu, uiți niște accesorii esențiale care nu ar trebui să îți lipsească din geantă. Ca să îți venim în ajutor, îți facem mai jos câteva sugestii, ca să îți fie mai ușor să verifici lista aia pe care îți recomandăm să o faci, ca să te asiguri că nu omiți ceva esențial.

Cremă cu protecție solară - de avut în vacanța de 1 mai

În vacanța de 1 mai - de altfel în orice vacanță - este important să reduci conținutul trusei de cosmetice. Nu are rost să îți iei în bagaj prea multe produse de înfrumusețare sau de îngrijire. Esențial este să îți protejezi pielea care este supusă la la ultraviolete periculoase. Cu cât SPF-ul este mai ridicat, cu atât ești mai protejat. Noi am găsit o cremă de protecție solară în condiții climatice extreme, una care acoperă mai multe zone atmosferice. Crema de față Academie Dry Skin hrănește în profunzime, hidratează și protejează pielea de influențe nocive.

O poți comanda aici

Pelerină de ploaie sau jachetă groasă pentru serile răcoroase sau ploioase

Pentru că vremea este tot mai nehotărâtă și s-ar putea ca vacanța de 1 mai să nu te prindă cu soare la mare, ai vrea să fii pregătit. Motiv pentru care te-am încuraja să îți iei în bagajul personal și o pelerină de ploaie. Jacheta impermeabilă cu imprimeuri florale te poate proteja de stropii de ploaie, dar îți și ține de cald dacă scad gradele din termometre. Are glugă detașabilă, este confecționată din material sintetic, este stil casual și are croiala regular fit; de la brandul Next.

O poți comanda aici

Must have în vacanța de 1 mai: trusă de prim ajutor pentru camping

Mai bine să nu ai nevoie, dar mai bine să ai în caz de urgențe. Ne referim aici la faptul că în vacanța de 1 mai ar fi inspirat să adaugi și o trusă de prim ajutor. Una specială pentru camping este perfectă - compactă, nu ocupă spațiu, are deja tot ce ți-ar trebui: 4 plase sterile, 2 bandaje, 2 tampoane cu alcool pentru dezinfectare, fașă triunghiulară, bandă, foarfece, pensetă, busolă, ace de siguranță.

O poți comanda aici

Baterie externă solară pentru încărcat telefoane sau tablete

Pentru a te asigura că gadget-urile nu îți vor rămâne fără baterie, în vacanța de 1 mai, atunci când ai nevoie de ele, asigură-te că le încarci înainte de plecare. Dar și mai bine ar fi să ai la îndemână o baterie externă. Și dacă tot ești în concediu, poți apela la o baterie solară - model universal, cu carcasă din silicon, cu cablu USB și un LED.

O poti comanda aici

Vacanță de 1 mai liniștită cu spray repelent împotriva înțepăturilor de insecte

Insectele îți poți strica vacanța de 1 mai dacă nu ai grijă să le ții la distanță. Sunt mai multe metode prin care le poți “speria”. Un spray repelent care se ocupă să îndepărteze mai multe insecte este cu atât mai bun. Spray-ul natural de la Natkids are efecte dovedite împotriva țânțarilor, musculițelor, muștelor, muștelor de nisip și căpușelor (acțiune până la 8 ore de protecție). Plus că produsul este unul natural și acționează și ca un inhibitor al mușcăturilor.

Îl poți comanda aici

