Cum să alegi un service auto de încredere?

Fiecare șofer se află la un moment dat în situația în care trebuie să își ducă mașina la service. Indiferent că este vorba de revizia anuală sau de o reparație anume, este absolut normal să îți dorești ce este mai bun pentru mașina ta. Iată care sunt criteriile după care trebuie să te ghidezi pentru a găsi un service bun și de încredere.

1. Dotările service-ului

În primul rând, atunci când alegi service-ul auto, trebuie să verifici dacă acesta are aparatura necesară de care mașina ta are nevoie. Există service-uri micuțe, care pot repara probleme minore și există service-uri mari care pot repara orice, indiferent dacă problema mașinii tale ține de mecanică, tinichigerie sau de anvelope. Cu cât service-ul este mai dotat, cu atât mai mari sunt șansele ca lucrarea realizată pe mașina ta să fie una de calitate. Dacă are aparatură din ultima generație, dacă service-ul se prezintă ordonat și organizat, dacă fiecare angajat își cunoaște atribuțiile concret, toate acestea sunt semne ce arată seriozitate și profesionalism.

funcționează după acreditări și autorizații conforme cu legea;

oferă garanția lucrării și a pieselor pe care le instalează pe mașini, acolo unde acest lucru este posibil;

oferă facturi și bonuri fiscale.

Pe lângă dotările de care dispune service-ul respectiv, alte criterii extrem de importante țin de legalitatea în care se află din punct de vedere al actelor sau încasărilor. Astfel, trebuie să urmărești înainte de a lăsa mașina în service dacă:

Majoritatea oamenilor preferă, mai ales în cazul mașinilor noi ce se află încă în garanție, să meargă cu autoturismul în service-urile de reprezentanță. De exemplu, în cazul unul service autorizat Ford, mecanicii angajați acolo sunt special pregătiți pentru a lucra pe mașinile mărcii respective.

2. Omul sfințește locul

Mecanicul este poate la fel de important ca aparatura, dacă nu chiar mai important. Patronul unui service auto a investit degeaba în aparatură dacă nu are angajați calificați și talentați să umble cu ea. Domeniul service-urilor auto are nevoie de mână de lucru talentată pentru ca serviciile sale să mulțumească clienții. Așa că, înainte de a alege un service privește mecanicul, stai puțin de vorbă cu el și caută impresiile altor clienți de-ai lui.

Experiența acestuia este un factor important.

Modul în care execută lucrarile. Dacă acestea se fac într-un mod transparent, dacă la final îți prezință piesele schimbate, dacă respectă programarea și timpul alocat lucrării.

Cât de pasionat este de munca pe care o face.

3. Cere recomandări

Chiar dacă sunt subiective, recomandările și recenziile aduc o contribuție importantă deciziei tale de a alege un service în favoarea altuia. În primul rând îți poți întreba prietenii și familia dacă pot recomanda vreun service sau vreun mecanic de care ei au fost încântați. În caz contrar, pe internet există o mulțime de forumuri în care oamenii își povestesc experiențele avute la service-urile auto. Există chiar site-uri special create pentru a centraliza toate recenziile pe care le primește un service auto. Chiar dacă toate acestea sunt subiective, contează extraordinar ca un service auto sau un mecanic să aibă majoritatea recenziilor favorabile.

Acordă o atenție sporită costurilor. Dacă un service îți oferă un preț prea mic ca să fie adevărat, trebuie să ai mare grijă să nu se facă vreun compromis în ceea ce privește calitatea lucrării sau a pieselor.

Chiar dacă tarifele practicate și locația service-ului tind să fie printre primele lucruri la care te uiți, din punct de vedere profesional acestea ar trebui să fie ultimele care să conteze.

Desigur, experimentarea pe mașina proprie este singura metodă prin care te poți convinge dacă service-ul sau mecanicul ales sunt întocmai cum ți-ai dorit. Cu toate acestea, analizează cu atenție toate detaliile de mai sus și alege cu grijă service-ul auto și mecanicul care se ocupă de mașina ta. Toate acestea pot însemna o economisire importantă de timp și bani.