Conform studiului anual despre calatorii desfasurat de motorul de cautare momondo.ro la nivel global, mai mult de o patrime dintre noi prefera sa cheltuie banii pe calatorii. Dar cum arata cea mai dorita vacanta in 2017? Raspunsul este dezvaluit de momondo si este cu totul alta destinatie decat iti imaginezi.

Primavara este sezonul de varf pentru city break-uri iar, odata cu apropierea verii, aprilie este luna in care cele mai multe persoane incep sa planifice in mod obisnuit vacanta de vara. Specialistii motorului independent si gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo a intrebat 23.149 de persoane din 23 de tari diferite despre obiceiurile lor de calatorie si, analizand mai mult de 400 de milioane de cautari* facute pe site-ul momondo, poate sa dezvaluie astfel cum arata cea mai dorita vacanta in 2017.

Nicio vacanta fara partenerul de viata

Suntem tentati sa credem ca vacanta ideala inseamna sa calatorim cu cei mai buni prieteni, sa ne cazam in casa unui localnic si sa facem cumparaturi. Lucrurile nu stau chiar asa.

„Chestionand persoane din intreaga lume, am descoperit cateva date interesante despre vacanta pe care majoritatea oamenilor o cauta. La nivel global, de exemplu, 66% prefera sa calatoreasca cu partenerul de viata, in timp ce doar 43% ar prefera sa isi petreaca vacanta cu prietenii", spune Mircea Giurca, purtator de cuvant momondo Romania. El continua:

„In plus, nu ne putem satura de paturi proaspat facute si perne pufoase pentru ca 57% dintre calatori aleg hotelul in detrimentul oricarui alt tip de cazare."

De asemenea, oamenii prefera sa impartaseasca amintirile de vacanta si descoperirile pe care le aduna in timp ce exploreaza o destinatie. Mai mult de un sfert dintre noi postam fotografii din vacanta in social media in timp ce suntem plecati - dar nu va fi o fotografie care sa cuprinda cumparaturile de vacanta. Cand vine vorba de economisit bani, momondo a aflat ca 35% dintre noi prefera sa renunte la a face cumparaturi pe durata vacantei, in timp ce, din fericire, doar 17% sunt dispusi sa renunte la vizitat si descoperit locuri.

Se spune ca planificarea este pe jumatate distractie si se pare ca aceasta vorba care se potriveste foarte bine calatorilor din intreaga lume. Conform analizei datelor de cautare ale momondo, majoritatea dintre noi ne rezervam zborurile cu 69 de zile inainte, iar pretul este factorul decisiv in alegerea biletelor de avion.

Acelasi lucru este valabil si in cazul alegerii hotelului, din moment ce 55% dintre noi au mentionat pretul ca fiind cel mai important criteriu. Cand vine vorba de cazare, facem rezervare la hoteluri din tara doar cu 22 de zile inainte de calatorie, in timp ce hotelurile din strainatate sunt rezervate cu 44 de zile in avans. Se pare ca diferenta de timp dintre rezervarea zborului si cea a hotelului ii revine cautarii unui hotel potrivit; 33% considera ca recenziile utilizatorilor au prioritate maxima atunci cand aleg hotelul, iar pentru 42% numarul de stele ale hotelului este un criteriu important.

Londra ramane destinatia de suflet, dar creste interesul pentru Marrakech

Dincolo de statisticile globale, momondo a analizat, de asemenea, si care este cea mai cautata destinatie in randul romanilor. Iar vacanta cea mai cautata in 2017 ne cheama catre o destinatie exotica pe continentul african.

„Londra ramane cea mai cautata destinatie printre romani, fiind una dintre marile capitale pe care numerosi conationali o aleg pentru a studia si lucra, dincolo de a petrece vacanta, iar aceasta familiaritate o transforma cu atat mai mult intr-o destinatie de calatorie binevenita in orice moment din an. Cu toate acestea, 2017 face loc unei destinatii la un continent departare: Marrakech. Cu o crestere de 346% in cautarile efectuate anul acesta comparativ cu 2016, orasul din inima Marocului pare sa fi trezit interesul mai multor romani. Marrakech este, fara doar si poate, o destinatie pe care putini dintre noi ar putea rezista sa n-o descopere”, declara Mircea Giurca.

Statistici de calatorie despre cea mai dorita vacanta pentru romani

Aproximativ 1000 de romani s-au aflat printre cei 23.149 de persoane pe care momondo i-a chestionat cu privire la obiceiurile lor de calatorie. Mai jos sunt enumerate insighturi cu privire la cea mai dorita vacanta printre romani.

Partenerul de viata este companionul de calatorie preferat pentru 73% dintre romani

27% dintre romani prefera sa cheltuie banii pe calatorii

62% prefera sa se cazeze la hotel pe durata vacantei

Pretul este factorul determinant pentru mai mult de jumatate dintre romani atunci cand vine vorba de rezervarea zborului (50%) si de alegerea hotelului (54%)

Pentru 44% dintre romani numarul de stele influenteaza in mare si foarte mare masura alegerea cazarii pentru vacanta

Durata medie de vacanta este de 3 zile

Hotelurile din tara sunt rezervate cu 21 de zile inainte, in timp ce hotelurile din strainatate sunt rezervate cu 60 de zile inainte de sosire

52% dintre romani posteaza fotografii din vacanta in social media

Pentru romani, cazarea este partea la care majoritatea prefera sa faca economii atunci cand vine vorba de vacanta (42%), in timp ce mai putini sunt dispusi sa economiseasca bani la vizite turistice si excursii (26%);

* Aceste statistici au fost obtinute din peste 400 de milioane de cautari efectuate pe site-urile momondo intre 1 ianuarie 2016 si 5 martie 2017 si pe baza studiului global momondo despre calatorii, care in 2017 acopera obiceiurile de calatorie ale 23.149 de persoane, inclusiv aproximativ 1000 de romani.

Pentru a afla mai multe despre cea mai dorita vacanta in diverse tari accesati: http://www.momondo.ro/inspiratie/cea-mai-dorita-vacanta/