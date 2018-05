Lisabona are un șarm cu care puține destinații se pot lăuda. Arhitectura sa, azulejos, soarele nelipsit, atmosfera mediteraneană, în același timp aerul istoric și poveștile marilor descoperiri geografice pot fi admirate timp de câteva zile în Portugalia, țara de la marginea Peninsulei Iberice. Mai mult, la început de mai anul acesta, orașul devine gazda celei mai cunoscute și urmărite competiții muzicale de pe continent.

Cum arată planurile de călătorie ale românilor în acest context și cum au evoluat costurile de zbor și cazare pentru capitala portugheză în perioada 8-12 mai, dezvăluie echipa din spatele motorului gratuit de căutare a ofertelor de călătorie momondo.ro. În plus, pentru cei care se află în vacanță la Lisabona în această săptămână, momondo.ro a selectat câteva experiențe de netrecut cu vederea la fața locului.

Costurile de zbor, similare cu cele din 2017

Dincolo de artiștii români și cei internaționali care vor participa la cea de-a 63-a ediție de Eurovision din Lisabona reprezentându-și țara, mai mulți români au plănuit o călătorie pe meleaguri portugheze în aceeași perioadă, între 5 și 13 mai.

Căutările de zbor cu plecare din București către capitala din Peninsula Iberică au crescut cu 15% anul acesta, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În plus, prețul unui bilet de avion din România către Lisabona a înregistrare o scădere ușoară de -2% anul acesta față de 2017, ajungând în medie la 158 de euro / persoană.

Costuri cu 38% mai mari la cazare în perioada 8-12 mai

Lisabona îi atrage la început de mai nu doar pe români. Mai mulți călători din întreaga lume au căutat zboruri către însorita capitală și, de asemenea, cazare la hotel de 3-4 stele. Pentru cea de-a două săptămână din mai momondo a înregistrat cu 92% mai multe căutări de hotel efectuate de călătorii din lumea largă, comparativ cu același moment o lună mai devreme, în aprilie.

Deși pentru români un zbor până la Lisabona este mai ieftin în mai 2018 decât în același moment din an în 2017, costurile de cazare la hotel au crescut semnificativ în săptămâna în care are loc marele eveniment muzical. Conform datelor momondo, pentru o noapte la un hotel de 3-4 stele în capitala portugheză, turiștii plătesc în medie cu până la 38% mai mult în perioada 8 – 12 mai 2018 față de luna precedentă, ajungând de la aproximativ 111 euro la 153 de euro / noapte pentru o cameră dublă.

Bine de știut dacă vei călători la Lisabona

Transport

Nu e neapărat să iei taxiul pentru a ajunge în oraș. Când ieși din aeroport, găsești autobuz la costul de 1,85 de euro / cursa, pe care îi plătești șoferului, care are cu siguranță o oprire la o aruncătură de băț de locul de cazare. Pe lângă autobuz, un alt mijloc de a ajunge în centrul Lisabonei este să folosești metroul, acesta pornește chiar de la aeroport și se intersectează cu celelalte linii de transport.

Orientare

Engleza este vorbită în Lisabona de către aproape oricine ți-ar ieși în cale, dar ce vei auzi în jurul tău deseori va fi „obrigada”/„obrigado”; și, știind că asta înseamnă „mulțumesc”, vei trage imediat concluzia că portughezii știu să își arate recunoștința.

Lisabona se află pe coline, prin urmare, nu e un oraș ușor de străbătut la pas, dar merită să-i descoperi farmecul pe două picioare. Mai ales când știi că te poți opri oricând vrei și răsplăti cu pastéis de nata.

De văzut

O vizită în Praça do Comércio îți va aminti cât e viața de frumoasă, cât de încântător strălucește soarele, câtă veselie poate exista când auzi un grup de muzicieni stradali și cât e de bine să privești în zare la o întindere de apă, înconjurat fiind de voie bună a localnicilor.

Admiră fântânile, statuile și arhitectura neoclasică a cartierului Baixa, tipice culturii europene și, totuși, atât de specifice Lisabonei. Gustă din cafeaua și produsele de patiserie ale locului și apoi mergi spre Piața Rossio, observând gara care-i poartă numele.

Continuă să descoperi locurile și poveștile Lisabonei urmând un tur gratuit, în principal pe cel al centrului și pe cel al cartierului Alfama. Oprește-te aici să asculți muzica fado într-unul dintre restaurantele autentice.

„O călătorie la Lisabona poate fi oricând o experiență încântătoare datorită istoriei, culturii și gastronomiei locale puse în valoare în orice moment din an. În plus, buna dispoziție a localnicilor și spiritul de relaxare care plutește în aer plasează Lisabona pe harta celor mai populare destinații de vacanță în ultimii doi ani, care au găzduit, totodată, o serie de evenimente culturale și sportive importante la scară europeană și nu numai. În același timp, există legături de zbor mai bune și la costuri reduse în acest an pentru românii care au în plan o vacanță acolo, iar începutul lui mai aduce o astfel de oportunitate pentru mulți dintre aceștia”, a declarat Mircea Giurcă, reprezentantul momondo în România.