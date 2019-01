Calatoria in doi poate fi testul suprem al relatiei voastre si momentul ideal pentru a va cunoaste mai bine si a crea amintiri frumoase pe care sa le pastrati pentru totdeauna in suflet. Indiferent ca sunteti extrem de romantici, copilarosi sau practici unele dintre cele mai frumoase si romantice orase din Europa ofera cate ceva pentru fiecare cuplu in parte, de la locuri spectaculoase, rertaurante intime, plimbari la apus, la dansuri pe muzica ce starneste pasiunea si locuri ideale pentru cereri in casatorie.

Cele mai frumoase si romantice orase din Europa

Bruges

Foto: By SenSeHi, Shutterstock

Cu stradutele pietruite, canalele misterioase si arhitectura care seamana cu turta dulce, Bruges este fara doar si poate unul dintre cele mai frumoase orase din Europa. Bruge-ul reuseste sa te farmece din primele clipe si ai sentimentul ca ai deschis o carte cu basme si ai patruns acolo. Daca sunteti la inceput si vreti sa va bucurati de primii fiori ai dragostei sau aveti deja o relatie solida pe care vreti sa o sarbatoriti, Bruge-ul este orasul ideal pentru a face asta.

Foto: By Rudy Balasko, Shutterstock

Cand spui Venetia spui romantism si pasiune pentru ca putine orase din Europa se pot lauda ca ofera indragostitilor atatea locuri fantastice de vazut si atatea experienta romantice de trait. Fie ca veti hrani impreuna porumbeii in piata San Marco sau ca va veti sopti cuvinte de amor in gondola in timp ce treceti pe sub Podul Suspinelor, clipele petrecute aici le veti pastra in suflet o viata intreaga.

Foto: By Olga Moreira, Shutterstock

Ah Lisabona! Orasul care odata vazut te cucereste pentru totdeauna si o parte din sufletul tau va ramane mereu acolo. Plajele superbe si peisajele care iti taie respiratia transforma Lisabona intr-un loc romantic, perfect pentru o escapada in doi. Va puteti bucura de un spectacol de Fado (muzica traditionala portugheza) care va trezi pasiunea, sa savurati un vin de Porto sau sa priviti apusul din superba Praca de Comercio (Piata Comertului) aflata pe malul raului Tejo.

Cluj-Napoca

Foto: By Mariia Golovianko, Shutterstock

Unul dintre cele mai frumoase orase din Romania si chiar din Europa, Cluj-Napoca ofera un aer medieval si senzatia ca timpul acolo s-a oprit. Numeroasele cladiri cu o arhitectura deosebita te poarta in vremurile trecute, departe de prezent si de tot ce te poate perturba. Orasul poate fi unul extrem de romantic, daca te lasi vrajit de stradutele pietruite, parcurile fermecate si zidurile istorice. Treptele, bancile si aleile ce strabat Cetatea Norilor sunt martori tacuti si discreti a numeroase povesti de iubire.

Foto: By NaughtyNut, Shutterstock

Capitala Republicii Cehe, supranumit si „orasul de aur” - Praga este unul dintre cele mai romantice si mai frumoase orase din Europa, avand diverse atractii culturale, castele, cladiri colorate, poduri, restaurante intime, piete pitoresti si multe alte locuri superbe unde sa va puteti rosti juramintele de iubire. Stradutele medievale pietruite, casele galbene, portocalii sau crem, cu muscate rosii in geam si atmosfera boema va ajuta sa treziti fiecare picatura de romantism din sufletul vostru. Unul dintre cele mai romantice locuri din oras este Podul Carol, cel care leaga orasul vechi de zona in care este construit Castelul Praga, traversand raul Vltava.

Foto: By Mapics, Shutterstock

Romantismul este la cote maxime pe fiecare metru patrat al superbului „oras etern”. Pe langa faptul ca Roma este unul dintre cele mai fotogenice orase, lucru deloc suprinzator avand in vedere frumusetea locurilor si a stradutelor, este un oras cu o istorie bogata care se intinde pe milenii. Roma este locul unde ati putea sa stati si o luna si sa nu va plictisiti, iar cand vine vorba de romantism, aici va puteti pierde pe stradutele fermecate din cartierul Trastevere, sa mancati o inghetata delicioasa la una dintre terasele din Piata Navona, sa va pierdeti pe aleile boeme din parcul Vila Borghese sau sa va puneti o dorinta de iubire aruncand un banut in Fontana di Trevi.

Foto: By canadastock, Shutterstock

Printre cele mai romantice si frumoase orase din Europa se numara, cu siguranta, si Viena, un adevarat muzeu arhitectural in aer liber. Il puteti admira dintr-o caleasca trasa de cai, in timp ce istoria, parfumul de epoca si muzica lui Mozart va va gadila urechile la fiecare colt de strada. Aleile pietruite pe care va puteti plimba seara la lumina felinarelor intr-o atmosfera romantica ce iti da impresia ca esti intr-o alta lume, cea a lui Bethoven, Vivaldi sau Strauss, mirosul de mere coapte care va invaluie in fiecare parc, toate fac din capitala Austriei un loc ideal de vazut in doi.

Foto: By Catarina Belova, Shutterstock

Nu puteam sa nu adaug in aceasta lista si orasul luminilor, al indragostitilor si al modei. Despre Paris s-au facut sute de filme, s-au scris mii de carti, insa nu ii poti intelege cu adevarat magia pana nu pasesti pe strazile sale fermecate, iar cel mai bun mod de a face asta este de mana cu persoana iubita. Exista si o legenda conforma careia cele mai multe cereri in casatorie se petrec la Paris, la o cina romantica intr-unul dintre restaurantele gazduite de Turnul Eiffel, exact ca in filmele de dragoste.

Constanta

Foto: By Luca Arsinel, Shutterstock

Frumosul oras cu deschidere la mare nu putea fi omis din lista celor mai romantice orase din Europa. Plimbarile pe faleza la apus pe langa superba cladire a Cazinoului sau plimbarile romantice pe malul marii fac din Cosntanta o destinatie ideala de vacanta in doi.

Ljubljana

Foto: By Tomas Kulaja, Shutterstock

Ljubljana, orasul dragonilor si al miturilor este unul plin de viata, cu un patrimoniu impresionant si o cultura istorica bogata. Orasul este renumit pentru arhitectura si pentru atmosfera sa care te transpune imediat in vremurile de altadata. Totodata, Ljubljana, este un oras ideal de vizitat in doi deoarece va puteti bucura de plimbari romantice si experiente deosebite fara a cheltui prea multi bani. Numele frumosului oras din Slovenia semnifica „cel iubit.”