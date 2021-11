Vacanțe de vis cu prețuri de la 299 eur

DERTOUR lansează 7 oferte de vacanță pentru românii care vânează destinații exotice în sezonul rece

comunicat de presa

Vacanțele de vis, cu zbor charter direct și sejururi all-inclusive în destinații exotice, cu prețuri de la 299 euro și până la 1099 euro, aduc mai aproape de români plajele din Turcia, Egipt Zanzibar, Maldive, Republica Dominicană, Kenya sau Emiratele Arabe Unite ;

Ofertele sunt printre cele mai bune de pe piață, la momentul lansarii acestora;

Dertour oferă beneficiul Avans ZERO pentru cei care vor să își organizeze vacanțele pentru 2022;

Fie că visează să își petreacă iarna pe plajă sau că vor să evadeze de restricțiile de acasă, Dertour a lansat printre cele mai bune oferte din piață, la momentul actual, pentru românii care își doresc să călătorească în destinații exotice. Aceștia pot alege să evadeze rapid și în siguranță, cu zboruri charter directe, fără escale, în oricare dintre cele 7 destinații exotice de vacanță la finalul anului și in primăvară 2022 – Republica Dominicană, Maldive, Kenya, Zanzibar, Emiratele Arabe Unite, Egipt și Antalya. Beneficiile de a călători cu zbor direct charter în această perioadă înseamnă scurtarea duratei deplasării, prețuri mai bune și siguranța sporită a pasagerilor.

Cele 7 oferte pentru vacanțe exotice all-inclusive pornesc de la 299 euro cu toate taxele incluse pentru un sejur de 7 zile la un resort de 5* pe riviera turcească, Antalya, orașul-port cu ieșire la Marea Mediterană, în perioada aprilie - mai 2022, 399 euro pentru 7 zile la hotel 5* în fascinantul Egipt, în perioada decembrie 2021 – aprilie 2022 și 599 euro pentru o vacanță pe plajele cu nisip fin din Emiratul Arab Ras-al-Khaimah, oricând în perioada noiembrie 2021 – februarie 2022.

Dertour oferă clienților săi campania Avans ZERO, pentru cei care vor să își organizeze vacanțele în anul 2022, în destinații precum Turcia și Egipt.

Cei care vor să plece în ultimele două luni din an într-o vacanță exotică all-inclusive, pot opta pentru destinații-vedetă la preț redus: 799 euro pentru un sejur pe plajele cu nisip alb din Zanzibar, în cameră cu vedere la mare, ce oferă o priveliște uluitoare asupra Oceanului Indian, 999 euro pentru o vacanță cu safari și plajă în Kenya, unde se pot vedea animalele din savană: lei, girafe, zebre și elefanți.

Ofertele propun și destinații tropicale în Insulele Caraibe, cu 1099 euro pentru o vacanță exotică all-inclusive în Punta Cana, Republica Dominicană, cu cazare la hotel 5*, în luna decembrie 2021, și 999 euro pentru un sejur complet în insulele Maldive, în perioada noiembrie 2021 – martie 2022. Tarifele pentru cele 7 destinații sunt, în acest moment, la cel mai mic tarif de pe piața din România.

Vacanțele oferă zboruri charter directe, în condiții de maximă siguranță, cu serviciul de asigurare al vacanței împotriva riscurilor Covid-19 atât înainte de plecare, cât și în timpul vacanței, dar și tarife preferențiale pentru testarea PCR Covid-19.

DERTOUR este una dintre cele mai mari companii de tourperare, cu cea mai mare rețea de agenții de turism din România, făcând parte din grupul german DER Touristik.

Detalii complete despre oferte sunt disponibile pe www.dertour.ro

DERTOUR face parte din grupul DER Touristik Group, unul dintre liderii industriei de turism din Germania. Are sediul în Köln, peste 130 de companii și a generat un venit total de 6,7 miliarde de euro în 2018. Are o echipa de 10.900 de persoane în 16 țări europene.

În fiecare an, peste 10 milioane de turiști aleg vacanțele organizate de unul dintre turoperatorii și specialiștii Grupului: Dertour și ITS în Germania; Kuoni & Helvetic Tours; Exim Tours și Kartago Tours în Europa de Est; Apollo în Scandinavia; precum și Kuoni în Marea Britanie și Franța.

Rețeaua numără aproximativ 2800 de agenții de turism - incluzând liderul de piață din Germania DER Reisebüro - și vânzări online. DER Touristik Group încorporează cinci branduri hoteliere, un furnizor de servicii de călătorie, o companie aeriană și DMC cu 61 de birouri în 26 de locații. Pentru mai multe informații, consultați: www.dertouristik.com.

Dertour aduce în România promisiunea unei oferte variate de produse turistice, a siguranței și a calității germane.

Parte a grupului german REWE, Dertour a preluat în septembrie 2019 activitățile de turism ale Grupului Eurolines, devenind astfel unul dintre liderii pieței din România.

