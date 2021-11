5 motive în plus pentru care să alegi Sovata

Sovata a fost menționată pentru prima data ca loc tămăduitor într-un document din 1597, dar abia în 1850 devine stațiune balneară. Dacă încă nu ai ajuns la Sovata, poate că te întrebi: Ce are Sovata atât de special, încât să îl facă pe un necunoscător să aleagă această destinație vindecătoare?

Ei bine, stațiunea Sovata are câteva caracteristici ce-i conferă calitatea de unicat în rândul stațiunilor balneare din țară și din străinatate, care sigur te vor convinge să o vizitezi cât mai repede.

Să le descoperim împreună:

1. În centrul stațiunii se află cel mai mare lac helioterm din Europa: Lacul Ursu

Supranumit (pe drept cuvânt) „Marea Moartă a Transilvaniei”, deoarece la adâncimea de 18 metri, Lacul Ursu atinge salinitatea de 300 g/litru, salinitate pe care o întâlnim la Marea Moartă din Israel spre suprafață.

O altă caracteristică importantă a acestuia este aceea că are o dublă stratificare: termică și salină. La suprafața lacului există un strat de 10-15 cm de apă dulce provenită din precipitații și câteva pâraie, strat cu temperatură scăzută vara, circa 25 de grade Celsius. Acest strat focalizează razele soarelui asemenea unei lentile, către straturile cu salinitatea crescândă spre adâncime, astfel încât stratul de la adâncimea de circa 1,5-2 metri, numit strat mezoterm, în timpul verii atinge temperaturi foarte mari de până la 45 de grade Celsius. Căldura înmagazinată de la soare ('helio'-term) în timpul zilelor de vară, este împiedicată să scadă de către stratul de apă dulce de la suprafață. În luna iunie acest efect este de obicei maxim: o persoană imersată în apă va simți o temperatură maximă în zona picioarelor, pentru ca ea să scadă ușor spre torace, în timp ce la nivelul umerilor, gâtului este de doar 25 de grade Celsius. Astfel, se obține un efect intens de gimnastică vasculară paralel cu efectul de relaxare musculo-articulară intensă, dar și o eficientă protecție cardio-vasculară în zona cordului și, mai ales, a capului prin stratul răcoros de la suprafață.

2. Apa sărată hiperconcentrată a lacului este extrem de benefică în tratarea multor afecțiuni

Această apă ameliorează inflamațiile articulare, reface mobilitatea corpului în totalitate, reechilibrează endocrin în caz de hipofuncție tiroidiană, ovariană, suprarenaliană, dar și metabolic, în caz de artrită urică sau creștere ponderală. „Efectul antiinflamator și de scădere a durerilor musculo-articulare are o remanență neobișnuită de circa 6 luni - 1 an postsejur. Motivul pentru care mulți dintre turiști se reîntorc an de an este, de obicei, constatarea dispariției miraculoase a unor dureri cronice vechi de mulți ani, rămase după traumatisme, accidentări, operații, sau ameliorarea de lungă durată a durerilor reumatice la cei veniți din zone cu umiditate crescută. Creșterea fertilității feminine însă, este efectul pentru care stațiunea Sovata și-a câștigat renumele internațional încă din anii 1970.”, aflăm de la medicul balneolog, Suzana Pretorian, de la Ensana Health Spa Hotels Sovata.

3. Aer extrem de pur și vegetație abundentă

Un aspect foarte important: în zonă nu există poluare industrială! În plus, aerul de la Sovata este bogat în aeroioni negative, mai ales în zona Lacului Ursu și a salbei de lacuri mai mici de pe același masiv de sare (Lacul Mierlei, Aluniș, Roșu, Verde). O altă curiozitate este vegetația extrem de abundentă în ciuda solului sărat. Oriunde pe glob unde există masive de sare, vegetația din zonă este săracă sau zona este complet aridă, deșertică. La Sovata coexistă aerul pur, apa sărată, masivele de sare vizibile chiar la suprafață pe alocuri și vegetația extrem de abundentă și verde chiar și iarna. Climatul de aici este de cruțare, sedativ, caracterizat de variații foarte mici ale temperaturii, precipitațiilor, umezelii, vitezei vântului, presiunii atmosferice, ceea ce face ca sejurul să detensioneze intens psihicul și să combată oboseala cronică.

4. Infrastructura stațiunii este complet refăcută din anii 2009

Complexul hotelier Ensana (parte a lantului Health Spa European Ensana), compus din hotelurile recent renovate Sovata, Brădet, Ursina și lacurile Ursu, Aluniș, Paraschiva, beneficiază de două baze de tratament ultramoderne, în care se aplică tratamente cu calitate de brand reprezentate de apa sărată hiperconcentrată și de nămolul sapropelic peloidogen, ambele extrase din Lacul Ursu. Acești factori naturali de cură specifici stațiunii Sovata asigură succesul de durată al tratamentelor aplicate pentru boli reumatologice, infertilitate feminină, boli dermatologice (psoriazis) si pentru boli respiratorii. În plus, programelor terapeutice li se adaugă și cele preventive, pentru o mare varietate de afecțiuni. Practic, reînvățarea și adoptarea unui stil de viață sănătos devine mult mai ușoară la Sovata, comparativ cu un spațiu urban.

5. La Sovata te tratezi la Fabrica de Imunitate! În ce constă acest program special?

Ansamblul de proceduri respiratorii, cura de teren, îmbăierea în Lacul Ursu, la care se adaugă alte modalități generale de creștere a imunității generale pot fi numite pe drept cuvânt „fabrica de imunitate”.

„Conceput pentru persoane care se simt slăbite și obosite, acest pachet folosește resursele naturale pentru a întări sistemul imunitar. Acesta constă într-o selecție de tratamente tradiționale combinate cu anumite activități fizice menite a stimula procesul de regenerare, având ca efect creșterea rezistenței.”, adaugă balneologul.

Există câteva modalități de crestere a imunitatii incluse în acest program: băi cu apă sărată hiperconcentrată în bazinele din bazele de tratament Ensana, și împachetări cu nămol sapropelic, ambele extrase din Lacul Ursu (împachetări generale/sau parțiale - la organisme astenice), gimnastică în apă și înot în piscinele cu apă simplă, bazin băi alternante Kneipp, saune de mai multe tipuri, respectiv proceduri tip hidroterapie (duș masaj subacval, băi galvanice 4 celulare și Stanger, băi alternante, băi cu CO2), masaje medicale de diverse tipuri, inclusiv masaj de drenaj limfatic, electroterapie locală, magnetoterapie cu baleaj, gimnastică funcțională individuală ce rearmonizează sistemul fascial și relaxează musculatura încordată, elongații subacvale ce destind suplimentar coloana vertebrală și, consecutiv, cutia toracică.

Efectul obținut? Toate acestea au efect suplimentar de întărire a imunitatii generale, inclusiv prin efect de scădere a stresului psihic datorat climatului sedativ al stațiunii Sovata ce combate insomniile cronice, crește calitatea somnului și ameliorează rapid oboseala cronică.

Dacă toate aceste motive te-au convins, te așteptăm la Sovata! Vino să te vindeci, să te relaxezi și să-ți întărești imunitatea! https://www.ensanahotels.com/ro

