Destinatii turistice Romania: 4 locuri spectaculoase care par a fi scoase dintr-un volum de basme

Orice roman care se afla in cautarea unei destinatii turistice mai speciale si care vrea sa-i transforme vacanta intr-una cu totul diferita, ar trebui sa citeasca: 4 locuri spectaculoase din Romania! Este uluitor ce comori poate ascunde tara noastra, ce peisaje, ce cascade si cata natura minunata, coplesitoare!

Locuri de vizitat in Romania

Traseul Cheile Zănoagei- Lacul Scropoasa

Acest traseu este considerat de turiștii români unul dintre cele mai frumoase și cele mai spectaculoase din țara noastră. Cu o dificultate medie, traseul le pune pe anumite porțiuni răbdarea la încercare celor mai curajoși, însă întotdeauna îi motivează și îi încântă cu peisaje unice.

În prima parte a drumului veți putea admira Cheile Zănoagei (parte a rezervației naturale Zănoaga), care vă vor lăsa cu gura căscată. Nimic nu se compară cu vegetație bogată, splendida, cu stâncile înalte și abrupte care par că te copleșesc, iar aerul curat ce îți intră în plămâni îți va da energie să continui să mergi, să continui să te minunezi de frumusețea României pitorești.

După un drum de aproximativ o oră și jumătate sau două, veți face cunoștință cu Lacul Scropoasa. Această destinație nu este cunoscută de publicul larg, însă este de o frumusețe ieșită din comun. Din păcate totuși turiștii nu se mai pot caza în apropierea lacului, însă cu siguranță merită măcar să îi faceți o vizită pentru a îi admira măiestria, pentru a reuși preț de un minut sau două să vă contopiți în liniștea sa, în aerul curat atât de prețios de care mulți dintre noi suntem lipsiți în agitația orașului.

Dacă vă simțiți în formă și vă doriți să continuat, traseul ajunge și la Cascada 7 izvoare care este un loc perfect pentru fotografii, pentru un scurt picnic sau fost pentru a vă trage suflul.

Cetățile Ponorului

Cetățile Ponorului ascund una dintre peșterile monument ale României și este cu siguranță o destinație foarte frumoasă pe care mult mai mulți turiști ar trebui să o exploreze. Pe lângă o peșteră parcă scoasă din filmele SF, un râu subteran și peisajele ce îți taie răsuflarea, cascada de la Cetățile Ponorului vă va impresiona cu siguranță. Aceste locuri sunt perfecte pentru amatorii de explorări sau de trasee montane, sunt locuri pline de mister în care oricine ar trebui să ajungă măcar o dată în viață!

Totuși, dacă vreți să vizitați peștera care este considerată Monument al Naturii să veniți pregătiți cu lanterne sau un alt mijloc de iluminare și cu încălțăminte de cauciuc. O astfel de experiență sigur va fi foarte greu de uitat!

Destinatii turistice Romania

Lacul Ochiul Beiului și culoarea sa fascinantă

Acest lac face parte din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița și fără să aibă o adâncime impresionantă, adună an de a turiști curioși care doresc să se convingă de frumusețea sa.

Legende sunt spuse sau bănuite despre acest lac- una dintre ele spune că in noaptea de Sânziene ielele se adună în jurul lacului și dansează pentru a ademeni bărbații în jocul lor prin câteva și dansuri, iar altă legendă povestește tragica iubire dintre un băiat și o fată. Băiatul ar fi fost fiul unui bei turc ce conducea ținuturile acelea acum mulți, mulți ani. El s-a îndrăgostit de o fată incredibil de frumoasă, însă, într-o notă shakespeariană, conducătorul se împotrivește acestei relații și o închide de frumoasa fată într-un turn. Ea reușește să evadeze, însă este ucisă. Tânărul fiu de bei a suferit îngrozitor și se spune că a plâns atât de mult, atât de puternic, a jelit-o pe iubita sa cu atâta amar încât a umplut cu lacrimi lacul pe care noi astăzi îl admirăm. Culoarea spectaculoasă a lacului datorează lacrimilor din iubire!

Lacul Ochiul Beiului aduce cu el povești parcă scoase din basmele românești și din acest motiv îi face pe români să își dorească să îl viziteze an de an, considerându-l una dintre cele mai frumoase destinații turistice din România!

Mocanita, Sovata

Nefiind propriu zis o destinație turistică, m-am gândit de două ori dacă să includ în lista pe care am pregătit-o, însă mi-a fost foarte greu să nu pentru că, recunosc, este preferata mea dintre toate! De ce? Pentru că te face parte a unei povești!

Dacă drumurile sau călătoriile voastre vă aduc la Sovata, nu ezitați să vă urcați în Mocănița și să trăiți preț de ceva timp parcă într-un basm. Peisajele din stânga și dreapta vă vor impresiona cu siguranță, aerul curat vă va invada până și sufletul, iar partea cea mai bună este că o astfel de experiență este ideală pentru familii. Copiii se vor bucura foarte mult, vor reuși să simtă un altfel de emoție și sigur se vor distra pe cinste în drumul lor cu un tren atât de vechi și atât de special!