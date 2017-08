Ce sa vezi in Polignano a Mare

Era mijloc de iulie, deci am prins orasele din Apulia foarte fierbinti. Nu ne-a pasat, nici cand am ales sa mergem in excursie in Polignano a Mare pe 40 de grade, nici cand am luat stradutele din Matera la pas de dimineata pana seara, la peste 40 de grade. Nici nu simti caldura, la cate frumuseti ai de vazut. Si mai ales, daca ai palarie. Dar despre asta mai jos.

Mentionez ca in timp ce scriu acest material ma visez exact in casuta aceasta