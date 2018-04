"Odata ce marea te-a prins in mrejele sale, te mentine in reteau ei de miracole pentru totdeauna." Jacques Yves Cousteau

Nu stiu voi ce simtiti, dar eu cand inchid ochii si incerc sa-mi imaginez cum ar arata raiul, il vad ca pe un loc unde e cald, soare, pe o plaja intinsa unde muzica magica a valurilor imi rasuna in urechi. Cele mai frumoase plaje pe care ti le-ai putea imagina se afla chiar in Europa si sunt dovada vie ca raiul poate fi descoperit pe pamant.

Imagini spectaculoase cu cele mai frumoase plaje din Europa

1. Moscenicka Draga, Croatia

Foto: Matej Kastelic, Shutterstock

Moscenika Draga este un oras fermecator din Croatia a carei plaja absolut superba te va cuceri pentru totdeauna. Plaja Moscenika Draga are o lungime de aproximativ 2 km si este inconjurata de vegetatie mediteraneana, care iti ofera posbilitatea sa te relaxezi la umbra si sa privesti in liniste spectacolul marii. Plaja a primit steagul albastru, un premiu international care este oferit ca simbol pentru plaje deosebit de curate si frumoase si pentru servicii de calitate.

2. Monterosso al Mare, Cinque Terre, Italia

Foto: Shoriful Chowdhury, Shutterstock

Daca vrei sa calatoresti intr-o tara fascinanta in care sa ai parte de momente unice, Italia este intotdeauna o alegere buna. Poate ca sunt putin subiectiva cand spun asta, dar pe mine m-a cucerit definitiv. Din cele 5 orasele care alcatuiesc Cinque Terre, Monterosso al Mare este cel mai vizitat, in mare parte pentru ca are singura plaja cu nisip si cele mai multe hoteluri. Plaja este cu adevarat o bijuterie a naturii si un loc fermecat in care toate simturile tale vor fi rasfatate.

3. Fig Tree Bay, Cipru

Foto: Ayna Dushemova, Shutterstock

Fig Tree Bay sau "Plaja Golfului Smochinului" este plaja preferata a localnicilor si, totodata, a turistilor care vin in Protaras. Se spune ca denumirea provine de la un smochin adus de invadatorii secolului XVII. Daca iti place sa practici sporturi nautice, aici te poti bucura din plin de ele, iar la o departare de sute de metri spre largul marii, se afla o insula numai buna de explorat.

4. Navagio, insula Zakynthos, Grecia

Foto: Ccat82, Shutterstock

Plaja Navagio poate fi considerata cu usurinta un colt de paradis lasat pe pamant pentru noi muritorii. Un taram ireal din care cu siguranta nu vei mai vrea sa te intorci vreodata, Navagio este una dintre cele mai apreciate si exclusiviste plaje din Grecia, fiind situata pe insula Zakynthos. Plaja este accesibila doar cu vaporul, iar odata ce ai ajuns in acest colt ascuns de lume iti poti delecta privirea cu imaginea incredibila a stancilor uriase, a plajei cu nisip fin si a albastrului psihedelic al marii.

5. Plaja Colibita, Bistrita-Nasaud

foto: Andreea Acapraritei, Shutterstock

Raiul de la Colibita este un loc magic din Romania, unde marea s-a unit cu muntele si au creat un loc idilic cu o priveliste care iti taie respiratia. Colibita este o localitate situata la 50 de kilometri de Bistrita, la poalele Muntilor Calimani si Bargau. Aici te poti bucura de o plaja artificiala cu nisip fin si are curat in timp ce admiri crestele muntilor si, totodata, te poti distra incercand o varietate de activitati de recreere. Poti inchiria caiace sau hidrobiciclete pentru o plimbare pe lac, poti practica rafting pe raul Bistrita, sau daca preferi muntele, poti strabate traseele montane din jur.

6. Cala Agulla, Mallorca, Spania

Foto: Pawel Kazmierczak, Shutterstock

Superba plaja Cala Agulla se afla in partea de este a insulei si este locul perfect daca iti doresti sa ai parte de liniste si relaxare totala. Aici te vei bucura de un nisip fin, apa limpede si valuri destul de micute. Mai mult decat atat, plaja este inconjurata de o padure de pini, ceea ce iti ofera posbilitatea sa te refugiezi la umbra cand nu mai faci fata caldurii.

7. Lama Monachile, Polignano a Mare, Italia

Foto: Stefano_Valeri, Shutterstock

8. Plaja Xi, Kefaloni, Grecia

Am revenit in superba Italia, la o plaja premiata de doua ori la rand cu steagul albastru care confirma calitatea serviciilor oferite, mai exact Lama Monachile din fascinantul orasel Polignano a Mare, una dintre cele mai cunoscute destinatii de vacanta din zona Apulia. O plaja deosebita cu pietricele, apa verde-azurie, incadrata de stanci aproape verticale. Orasul este foarte aproape de Bari, de unde exista ruta directa din Bucuresti.

Foto: Lucian Bolca, Shutterstock

Plaja Xi este situata in peninsula Kefalonia si este considerata una dintre cele mai frumoase plaje din Grecia si din lume. Este o plaja uimitoare cu un nisip de un portocaliu inchis si o apa limpede de un albastru electrizant.

9. Praia do Camilo, Portugalia

Foto: artem evdokimov, Shutterstock

O plaja senzationala cu peisaje impresionate pe care odata ce le vezi nu ti le vei mai putea scoate din minte, un loc care te va cuceri definitiv. Praia do Camilo consta, de fapt, din doua plaje, care sunt conectate printr-un tunel artificial. Apa este extrem de curata, aproape transparenta, ceea ce o face perfecta pentru snorkeling.

10. Plaja Corbu, Constanta

Foto: Laurentiu Raicu, Shutterstock

Plaja din Corbu este locul perfect pentru o escapada linistita, departe de zgomotul urban. Desi este o plaja salbatica si neamenajata (fara terase, baruri, muzica sau sezlonguri) este o plaja foarte frumoasa unde te poti rasfata cu liniste si natura pura. Plaja se afla destul de aproape de statiunile Mamaia si Navodari.

11. Botany Bay, Anglia

Foto: Roberto La Rosa, Shutterstock

Complet diferita de celelalte plaje din acest top, Botany Bay pare de pe alta lume, desprinsa dintr-un cadru al unui film SF. Aceasta bijuterie ascunsa ofera niste privelisti uimitoare, cu stanci albe inalte si nisip alb si fin la baza lor. Un loc in care natura pare ca a depasit limitele realului.

12. Zlatni Rat, Croatia

Foto: HrMiro, Shutterstock

Alta plaja din lista care a primit steagul albastru, Zlatni Rat este si cea mai populara din Croatia, datorita formei sale neobisnuite si a nisipului fin ce se contureaza cu ajutorul valurilor. Plaja Zlatni Rat este mai mult decat o imagine fascinanta fiind, totodata, cea mai faimoasa plaja pentru windsurfing din Croatia si ideala pentru distractie.

13. Playa de las Teresitas, Tenerife, Spania

Foto: Nanisimova, Shutterstock

Nisipul de aur al renumitei Playa de las Teresitas se intinde pe o distanta de aproximatix 1,5 kilometri, cu palmieri care danseaza gentil, mangaiati de briza placuta a marii. Una dintre cele mai frumoase plaje din nordul insulei Tenerife si, totodata din Europa, Playa de las Teresitas este un loc magic si pitoresc in care te poti relexa complet, bucurandu-te de apa frumoasa si linistita.

14. Praia de Benagil, Portugalia

Foto: Nido Huebl, Shutterstock

Printre cele mai impresionante plaje din Europa se numara si Praia de Benagil, un loc in care stancile din calcar au fost erodate in diferite forme, care mai de care mai ciudate si minunate de-a lungul anilor. Cel mai impresionant exemplu este Algar de Benagil, o pestere ca o catedrala, cu arcade inalte si o mica plaja in interior.

15. Scala dei Turchi, Sicilia

Foto: Aleksandar Todorovic, Shutterstock

Plaja Scala dei Turchi este o scara naturala cu vedere la mare. De-a lungul coastei Realmonte, langa portul Empedocle, se afla una dintre cele mai interesante atractii turistice din Sicilia: plaja Scala dei Turchi. O formatiune stancoasa cu vedere la mare, avand forma unei scari naturale superbe de un alb pur.