Cu ajutorul companiilor aeriene low-cost poti gasi oferte de zbor la preturi accesibile, insa costurile de calatorie pot creste cu usurinta daca optezi pentru servicii extra, cum ar fi alegerea locului in avion sau mai multe bagaje. De asemenea, gustarile si bauturile cumparate din avion pot influenta semnificativ bugetul de vacanta, in unele cazuri costand mai mult decat zborul propriu-zis. Pentru a te ajuta sa obtii cel mai bun pret, echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro a analizat aceste facilitati de zbor.

Modificarea numelui sau a zborului

Chiar daca ai ales cu atentie cea mai ieftina si buna oferta de zbor, iti pot scapa adesea detalii care sa te coste peste asteptari. De exemplu, pentru modificarea sau schimbarea numelui de pe bilet in aeroport, Ryanair percepe o taxa de 160 de euro per zbor per persoana, de aproximativ 19 ori mai mult decat costul unui zbor intern (8,35 euro) pe care il pun la dispozitie. Pasagerii Wizz Air platesc 45 de euro, cei care calatoresc cu Blue Air 40 de euro, pentru corectarea sau schimbarea numelui.

Exista, de asemenea, situatii in care poti incurca ora sau ziua zborului, insa pentru a putea face o astfel de modificare pe biletul de avion ajungi sa platesti pana la 90 de euro la Ryanair in sezon, asadar de aproape 11 ori mai mult decat pretul unui zbor. Daca ai rezervat la Wizz Air platesti mai putin, de pana la 40 de euro per zbor per pasager pentru aceste modificari, la fel ca la Blue Air.

Alegerea locurilor in avion

Multe companii aeriene permit alegerea locului in avion, fie pentru a sta mai aproape de un partener de calatorie sau pentru a avea parte de confort mai mare. Indiferent de situatie, trebuie luate in calcul costuri suplimentare pentru aceasta optiune la unele companii aeriene. Daca vrei sa alegi orice loc in avion, inclusiv cel cu spatiu suplimentar pentru picioare, costul poate ajunge chiar la 50 de euro cu Wizz Air, 26 euro cu Blue Air si la minimum 15 euro cu Ryanair.

Cu cel mic la bord

Daca planuiesti o calatorie in care sa iei bebelusul in avion (pe care il vei tine in brate), costurile pot fi de trei ori mai ridicate decat biletul pentru un adult, chiar daca bebelusul nu ocupa un loc. Ryanair percepe o taxa fixa de 25 de euro, iar la Wizz Air taxa este de pana la 27 de euro. Cu Blue Air costurile sunt mai mici, 10 euro pe rute interne si 20 de euro pentru cele externe.

Pentru majoritatea calatorilor romani costurile extra pentru un bagaj in plus la cala atunci cand calatoresc cu companiile low-cost nu este o noutate. In unele cazuri, insa, aceste costuri pot fi mult mai mari decat pretul pe care il platesti pe biletul de avion. Ryanair percepe o taxa de pana la 40 de euro pentru un bagaj la cala inregistrat la aeroport (25 de euro la check-in-ul online), de aproape cinci ori mai mult decat costul unui zbor. La Wizz Air taxa este de pana la 120 de euro, in timp ce la Blue Air e de doua ori mai mica.

Apetit crescut in timpul zborului, pe masura bugetului

Indiferent de durata petrecuta in avion, majoritatea calatorilor se simt ademeniti de mirosul si aspectul gustarilor sau bauturilor servite la bord. In plus, exista diverse optiuni la dispozitie, de la chipsuri, batoane de ciocolata si alune la cafea, ceai, suc si alte bauturi, prin urmare poti fi usor tentat sa mai cheltuiesti niste bani.

Daca ti se face pofta de ceva sarat, o cutie cu chipsuri (40g) costa 2,5 euro la bordul avioanelor Ryanair si cu 5 euro in plus la Wizz Air. Pentru acelasi produs, la Blue Air costul este de 4 euro. La supermarket, pentru o cutie care cantareste 165g de chipsuri, de patru ori mai mult, pretul este 1,52 de euro. Daca simti mai degraba nevoia de zahar, vei plati pentru un baton de ciocolata 1,5 euro la Wizz Air, 2 euro la Ryanair, 3 euro la Blue Air, iar in supermarket de pana la noua ori mai putin – 0,34 de euro.

In timp ce costurile pentru o gustare sunt mult mai ridicate, la propriu, la bordul avionului decat jos, la supermarket, acelasi lucru se aplica totodata bauturilor, fie ca este vorba de cele racoritoare sau calde.

O sticla cu apa plata / minerala de 500 ml costa 2 euro la Blue Air, 2,5 euro la Wizz Air si 3 euro la Ryanair. Pentru acelasi produs, la supermarket pretul este de noua ori mai mic – 0,33 de euro. In cazul bauturilor acidulate, pretul este asemanator: pentru o doza de 250-330 ml, pasagerii Ryanair, Blue Air si Wizz Air platesc 2,5 euro. Pe rafturile supermarketului, acelasi produs costa de sapte ori mai putin – 0,35 de euro. Pentru un ceai sau o cafea / ciocolata calda, pretul la Blue Air este de 1 euro, in timp ce mult mai scump este la Wizz Air (intre 2,5 si 3 euro) si Ryanair (3 euro), echivalentul unui pachet cu cafea de 250 g din supermarket.

„Companiile aeriene low-cost pun la dispozitie nenumarate oferte avantajoase pentru calatori atunci cand vine vorba de biletele de avion si, astfel, fac din calatorii o experienta extrem de accesibila pentru romani. Cu toate acestea, serviciile extra sunt cele care le aduc profit – inainte si in timpul zborului. Sugestia mea pentru calatori in acest sens este sa fie foarte atenti sa nu faca greseli in momentul rezervarii zborului si sa ia in considerare costul final al acestuia, mai degraba decat doar pentru biletul de avion pentru ca pot constata faptul ca un zbor care costa mai mult, dar cu taxe mai mici pentru bagaje sau alte servicii extra, ar putea fi o varianta mai avantajoasa per ansamblu. Calatorii care folosesc motorul de cautare momondo.ro pot analiza rapid diferite oferte de zbor si pot alege cele mai bune optiuni pentru planurile lor", a declarat Mircea Giurca, reprezentantul momondo in Romania.