Conform studiului realizat de Mastercard’s Global Destination Cities Index (GDCI) 2018, Dubai a găzduit 15.79 millioane de turiști care au fost cazați peste noapte, înregistrând astfel o creștere de 5.5 procente.

39,816 de turiști români in Dubai

Dubai a înregistrat un număr record de 8,10 milioane de turiști internaționali în primele șase luni ale anului 2018, ceea ce reprezintă o creștere constantă față de aceeași perioadă a anului trecut. Cifrele publicate de Ministerul Turismului din Dubai au confirmat succesul continuu al sectorului turismului din Emirate, care la sfârșitul lui 2017 a înregistrat valoarea de 109 miliarde AED pe an.

Cele mai importante piețe-sursă au continuat să înregistreze performanțe stabile față de anul trecut în prima jumătate a anului 2018, India, Regatul Arabiei Saudite și Marea Britanie ocupând primele trei poziții.

Între timp, Romania a înregistrat o creștere semnificativă, înregistrând un număr de 39,816 de turiști, cu 22% mai mult decat aceasi perioada in anul 2017.

Prima jumătate a anului 2018 a înregistrat, de asemenea, o creștere a contribuțiilor din partea SUA și a Germaniei, acestea situându-se ferm pe pozițiile a șaptea și opta, cu 327.000 și, respectiv, 302.000 de turiști.

Excelența Sa Helal Saeed Almarri, Director General al Dubai Tourism, a precizat că: „Primele șase luni ale anului 2018 au generat și au susținut o performanță constantă, susținând o creștere fermă pe piețele globale generatoare de turiști. Suntem încântați că am reușit să atragem 8,10 milioane de turiști în prima jumătate a anului 2018, iar acest lucru reprezintă încă un pas către obiectivul nostru de a deveni cel mai vizitat oraș din lume.

14,97 milioane de nopți rezervate

Aflându-se într-un număr total de 700 de unități, numărul camerelor de hotel din Dubai a fost de 111.317 la sfârșitul lunii iunie 2018, în creștere cu șapte procente față de aceeași perioadă a anului trecut. Deoarece a existat o creștere a cererii de hoteluri de trei și patru stele în Dubai, numărul de hoteluri de patru stele a crescut de la 114 la 138, reprezentând 25% din numărul total al camerelor. Numărul de nopți rezervate în camerele de hotel a crescut de asemenea față de anul trecut, înregistrând un total de 14,97 milioane, comparativ cu 14,53 milioane în aceeași perioadă din 2017, acest lucru evidențiind diversitatea și popularitatea continue a sectorului turismului din Dubai.

Cifrele nu sunt o surpriză, mai ales că acest oraș se află într-o continuă dezvoltare. Dacă se poate lăuda cu Burj Khalifa, cu parcuri tematice precum IMG World sau cu bazaruri vechi absolut fabuloase, precum The Gold Souk, Dubai se mai poate lăuda cu ceva. În fiecare an continuă să lanseze noi obiective turistice. Anul acesta s-a inaugurat celebra The Frame și vasul de croaziera Queen Elisabeth II – o minune maritimă.

Însă, ceea ce îl face și mai atractiv pentru turiștii din România și din întreaga lume este faptul că a devenit o destinație ideală pentru vacanțe pe perioada anotimpurilor reci. Astfel, fie că este vorba despre un City Break sau de o vacanță de iarna ori de Revelion, Dubai nu te va lăsa să te plictisești.

Vara nu este doar un sezon, ci o destinație

Vara și-a luat rămas bun, însă iubitorii de căldură pot continua să se bucure de vreme caldă și însorită cu o excursie la Dubai. Emiratul oferă temperaturi plăcute pe tot parcursul lunilor friguroase, între 24 și 30 de grade, și un zbor rapid și confortabil, de sub 5 ore.

Pentru a vă bucura de o vacanță cât mai profitabilă, puteți accesa www.dubaipass.ae pentru Dubai Pass, un card preplătit all-inclusive care permite accesul fără numerar la 33 de evenimente și locuri cheie din Dubai - începând de la 400 lei, fiind modalitatea perfectă de a explora atracțiile turistice de clasă mondială ale orașului.

La o mică distanță de România, Dubai este destinația ideală pentru a scăpa de vremea rece. Fie că este vorba de o escapadă romantică sau o aventură de familie plină de activități și distracții.

“Suntem încântați să lansăm campania nouă pentru o vacanță însorită pe piața din România și din restul țărilor europene unde Dubai Turism este reprezentat. Campania ”Vacanță însorită în Dubai” este un punct - cheie de vânzare deoarece este un moment fantastic de a scăpa de vremea friguroasă din Europa și de a profita de toate experiențele pe care Dubai le oferă. Dubai este o destinație sigură cu oferte de zboruri și cazare accesibilă, ca să nu mai vorbim de soarele garantat. Nici o altă destinație nu permite turiștilor să se bucure de parcuri de distracție, plaje, parcuri acvatice, mâncare grozavă și experiențe autentice de distracție în deșert, la o distanță scurtă.”

Mai mult, Dubai își deschide “porțile” chiar și pentru cei care doar tranzitează pământurile sale. În Dubai poți profita de escala dintre zboruri, câștigând amintiri fabuloase.

Escale spectaculoase în Dubai

O perioadă lungă de așteptare între zboruri poate fi o bătaie mare de cap în timpul unei vacanțe. Dar grație unui nou set de reguli creat pentru pasagerii aflați în tranzit, călătorii care trec prin Dubai în drum spre una dintre cele peste 150 de destinații pot profita de această escală pentru a vizita unul dintre cele mai impresionante orașe din lume, o experiență de neratat pentru oricine. Încurajarea turistilor să viziteze Dubaiul în timpul unei escale este un obiectiv important pentru Dubai Tourism. Drept urmare, indiferent că pasagerii vor să stea în Dubai doar câteva ore, să petreacă noaptea în oraș sau să stea până la trei zile aici, recomandarile noastre le oferă toate informațiile de care au nevoie pentru a le face șederea în Dubai cât mai plăcută.

Dubai este destinația ideală pentru a transforma o escală obișnuită într-o mini vacanță, permițându-le călătorilor să se bucure de viața plină de dinamism a orașului.

• Pentru pasagerii care tranzitează Dubaiul cu Emirates/ FlyDubai, un pachet de escală de 48 de ore poate fi rezervat cu ușurință prin intermediul companiei aeriene, care se va ocupa apoi de toate procedurile. Printre acestea se numără vizele (dacă este cazul), rezervarea unui serviciu de meet-and-greet la aeroport, rezervarea unei camere de hotel cu check-in și check-out oricând, tururi, excursii și multe altele.

• Pasagerii pot achiziționa un pachet de escală cu până la 48 de ore înainte de decolare, dar se recomandă rezervarea în avans pentru a asigura disponibilitatea cazării și a celorlalte activități.

• În plus, pentru deținătorii de pașapoarte care primesc viză la sosire, nu este necesară efectuarea unor pregătiri în avans pentru a vizita Dubai. Pasagerii care aterizează pe aeroportul DXB și decid să exploreze Dubai înainte de a-și continua călătoria pot, prin urmare, să efectueze o vizită neprogramată atât timp cât au la dispoziție minim opt ore până la următorul zbor. Trebuie doar să meargă la biroul „Hoteluri și vize pentru Dubai” pentru a descoperi ce opțiuni au. Acesta se află în Sala de sosiri.

ITINERARII SUGERATE PENTRU ESCALE

Opt ore - centrul Dubaiului

Chiar dacă nu au mult timp la dispoziție, vizitatorii pot vizita cea mai înaltă clădire din lume, pot face cumpărături la ce mai mare mall de pe planetă și pot experimenta adevărata viață arabă în doar opt ore:

• Mai întâi, luați metroul până la Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire de pe planetă și un simbol faimos în toată lumea.

• Rezervați în avans un interval orar și vizitați una dintre cele două platforme de observație, situate la nivelele 124 și 125, pentru a admira cele mai spectaculoase priveliști din întregul Dubai. Cei care sunt dispuși să plătească puțin mai mult pe un bilet vor putea să viziteze platforma de observație situată la cea mai mare înălțime din lume de la etajul 148 al clădirii, care se află la 555 de metri de sol.

• Lângă Burj Khalifa se află Dubai Mall, cea mai mare destinație din lume dedicată cumpărăturilor, divertismentului și recreerii. Mall-ul ocupă o suprafață de peste un milion de metri pătrați - cât 200 de stadioane. Pe lângă cele 1.300 de magazine, acesta oferă vizitatorilor numeroase alte atracții, de la un patinoar și fântâni în stil Las Vegas până la fosile de dinozauri și un acvariu uriaș.

Între 12 și 16 ore - Districtul istoric al Dubaiului/„Vechiul Dubai”

După toată agitația din centrul Dubaiului, următoarea destinație de pe listă ar trebui să fie o vizită relaxantă prin souk-urile tradiționale ale orașului. Situate pe malurile râului, souk-urile din Dubai sunt o parte foarte importantă a patrimoniului și istoriei comerțului orașului:

• Vizitatorii pot începe cu o plimbare prin cartierul istoric Al Fahidi, unde pot vizita Muzeul orașului Dubai (situat în fortul Al Fahidi), Muzeul Cafelei, Muzeul de Numismatică și multe altele.

• Apoi, vizitatorii pot traversa râul cu o barcă abra tradițională contra sumei de AED 1 ($0,27 US), pentru a face cumpărături în souk-urile din Deira. Grație tarabelor pline de aur, condimente și textile care umplu aleile întortocheate ale Deirei, această zonă este un loc perfect pentru a petrece câteva ore alegând suveniruri autentice.

O noapte în Dubai

Vizitatorii pot profita din plin de o escală de o noapte cazându-se în City Walk, unul dintre cele mai interesante districte din Dubai.

• City Walk combină cu mult gust o selecție variată de buticuri locale și internaționale și găzduiește multe localuri excelente acoperite și în aer liber unde puteți lua cina, toate fiind răspândite pe bulevarde pietonale în stil european. Variantele sale excelente de divertisment, inclusiv un cinematograf cu mai multe ecrane și o pădure tropicală situată în interior, completează oferta.

• Pentru un somn liniștit, hotelul butic La Ville (parte a Colecției Autograph a Marriott International) emană din toți porii lux urban, iar restaurantul său, LookUp Rooftop Bar, este locul perfect de unde să vă bucurați de priveliștile spectaculoase ale Dubaiului.

• De asemenea, vizitatorii nu trebuie să rateze șansa de a se bucura de o extravaganță teatrală uimitoare. Opera din Dubai este o destinație artistică de clasă mondială situată în inima centrului Dubaiului, la doar 15 minute de mers cu mașina de La Ville. O altă variantă excelentă este La Perle by Dragone, primul show local din emirat, un spectacol live unic cu acrobații uimitoare și o poveste inspirată de Dubai. Acesta se află în Al Habtoor City, la doar 10 minute de mers cu mașina de City Walk.

ACTIVARE PENTRU ESCALE LA DXB INTERNATIONAL

Fiind cel mai aglomerat aeroport din lume, Aeroportul Internațional Dubai (DXB) este el însuși o destinație. Pasagerii pot face o baie în piscina aeroportului, se pot relaxa în grădina Zen din interior sau pot experimenta luxul saloanelor dedicate clasei business. Iar pentru cei care vor să facă niște terapie prin cumpărături, DXB găzduiește peste 30.000 de metri pătrați de spații comerciale.

MyDubai Experience

• Pasagerii care trec prin DXB International pot acum să exploreze virtual orașul prin intermediul unei instalații digitale amplasate în Terminalul 3, Sala A - o experiență care sigur îi va convinge să revină în oraș

• Lansată de Dubai Tourism în colaborare cu Dubai Airports și compania aeriană Emirates, instalația „MyDubai Experience” are o înălțime de șase metri, un diametru de patru metri și este compusă din plăci cu LED de ultimă generație poziționate pentru a crea cinci inele de 360 de grade.

• Inelele pot funcționa împreună pentru a produce o singură ilustrație mare sau pot opera independent pentru a crea un colaj care prezintă o parte dintre experiențele și ofertele furnizate de Dubai.

• Printre planurile de îmbunătățire a instalației se numără instalarea unor „cabine foto” care le vor permite utilizatorilor să se fotografieze și să aleagă unul dintre numeroasele filtre ilustrate disponibile, la fel ca aplicațiile mobile populare.

O LEGISLAȚIE NOUĂ PRIVIND VIZELE DE TRANZIT*

Date generale: Guvernul EAU, prezidat de Înălțimea Sa Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepreședintele și prim-ministrul EAU, precum și conducătorul Dubaiului, a dat recent undă verde pentru începerea pregătirilor pentru implementarea unei noi politici care să permită eliberarea gratuită a vizelor de intrare pentru primele 48 de ore, după caz, pentru pasagerii aflați în tranzit.

Aspecte cheie:

• Turiștii pot obține o viză de tranzit la birourile expres situate în zonele de control al pașapoartelor din toate aeroporturile din EAU

• Vizele de tranzit pot fi prelungite până la 96 de ore (patru zile) contra unei taxe de doar AED50

*schimbările aduse legislației privind vizele sunt aplicabile doar pentru anumite piețe

Vacanța de iarnă în Dubai

Românii au început deja căutarile unor destinații pentru vacanța de iarnă și pentru petrecerea de Revelion. Astfel că tur-operatorii sunt pregătiți să le ofere cele mai bune pachete atât din perspectiva prețurilor la biletele de avion, cât și a cazării. O analiză a ofertelor unora dintre partenerii Dubai relevă pachete care sunt gândite pentru City Break-uri, pentru excursii de 5 sau pentru 7 nopți, cu bugete dedicate tuturor categoriilor de venituri.

De exemplu: Happy Tour propune doritorilor care se gândesc să meargă în Dubai în octombrie un sejur de 5 nopți de la 900 de euro/persoană. În noiembrie prețul per sejur de persoană începe de la 900 de euro de persoană pentru 5 nopți. Revelionul pleaca de la 1.570 euro de persoană.