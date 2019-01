In weekendurile de iarna, partiile din Poiana Brasov sau cele de pe Valea Prahovei sunt atat de aglomerate incat cu greu poti schia sau te poti da cu placa de snowboard printre sutele de turisti. In plus, cei care ajung dupa ora pranzului pe partie au mici sanse sa mai gaseasca echipamente disponibile pentru inchiriat. Exista insa si unele destinatii perfecte pentru iubitorii sporturilor de iarna, care sunt mai putin cunoscute si aglomerate in aceasta perioada. In plus, preturile aici sunt ceva mai mici, asa ca te vei putea bucura de un weekend la schi cu costuri minime:

Partia de la Paltinis

Partiile de pe Arena Platos, din statiunea Paltinis, sunt perfecte atat pentru cei avansati, cat si pentru incepatorii pe schiuri sau snowboard. Aici gasesti mai multe partii de dificultate usoara si medie, inclusiv una pentru copii, astfel ca iti va fi mult mai simplu sa inveti sa schiezi sau sa te dai cu placa, intrucat nu sunt foarte aglomerate. Toate partiile sunt bine intretinute, exista si o nocturna activa in serile de weekend, precum si un telescaun, insa statiunea Paltinis nu este foarte mare si in afara de sporturi de iarna nu exista foarte multe alte activitati pentru turisti.

Sfatul nostru este sa iti iei o cazare la un hotel in Sibiu , oras aflat la doar 34 de kilometri de Paltinis, astfel incat sa te bucuri de diversitate in escapada ta de weekend. Sibiul este un oras plin de viata, cu un centru vechi multicultural, plin de baruri, cafenele si restaurante, asa ca nu te vei plictisi aici.

Partiile de la Straja

Ocolita din cauza pozitionarii sale in inima muntilor, statiunea Straja are aproximativ 26 de kilometri de domeniu schiabil, iar peisajul este unul superb. Aici vei gasi 12 partii, dintre care cinci au si instalatie nocturna, organizate in functie de dificultate. Cea mai lunga partie are putin peste opt kilometri si porneste din Varful Straja, unde poti ajunge foarte usor si repede cu telegondola sau cu telescaunul.

Singurul dezavantaj poate fi dat de vremea imprevizibila, care poate ingreuna uneori accesul spre statiune. In rest, Straja este o statiune frumoasa, linistita, care traieste din turism, iar preturile pentru abonamentul la telescaun sau teleschi, precum si cele pentru inchirierea echipamentului sunt si de doua ori mai mici decat in Poiana Brasov, de exemplu.

Partiile de la Ranca

Partiile din statiunea Ranca au fost destul de aglomerate in acest inceput de an. Cu atât mai mult cu cât turistii care si-au petrecut Revelionul in zona au iesit sa testeze zapada de pe una dintre cele sase partii. Insa, de regula, statiunea Ranca nu este atat de aglomerata, iar cei care vor sa se perfectioneze pe schiuri sau snowboard pot urca cu telescaunul pana in varf, de unde ii asteapta kilometri intregi de partii cu zapada proaspata.

Pentru ca statiunea Ranca se afla la o altitudine de peste 1.600 de metri, ea beneficiaza de cel mai lung sezon de schi, intrucat zapada incepe sa se depuna inca din luna septembrie si poate tine pana in luna mai.

Preturile sunt destul de mici: 25 de lei pe zi pentru un echipament complet de schi, cu clapari, bete si schiuri, 30 de lei pentru un echipament de snowboard, 40-50 de lei pentru o lectie cu un instructor, iar o cartela pentru teleschi, cu patru urcari, te va costa in jur de 12 lei.

Partiile din Arieseni

Statiunea Arieseni este una dintre putinele din vestul tarii unde se poate schia. Pe domeniul schiabil Vartop exista trei partii amenajate, situate la 1.200 de metri altitudine, iar cea mai lunga dintre ele are putin peste un kilometru. Daca vrei sa schiezi in aceasta zona, te sfatuim sa te cazezi chiar in statiunea Arieseni, mai ales daca mergi in weekend, intrucat drumurile spre statiune se aglomereaza la orele de varf, din cauza infrastructurii.

Daca esti incepatoare pe schiuri sau snowboard trebuie sa stii ca in statiunea Arieseni nu prea ai sanse sa gasesti instructori, asa ca va trebui sa inveti pe cont propriu. Preturile sunt comparabile cu cele din Ranca, iar pentru cazare ele pot varia destul de mult, in functie de dotarile si nivelul de confort al pensiunilor.

Partiile de la „Poarta Raiului”

Domeniul schiabil „Poarta Raiului” se afla in Muntii Sureanu si numara 10 partii cu o lungime totala de 11 kilometri, pe care poti urca cu ajutorul telescaunului. Poate cel mai mare dezavantaj al acestei zone si motivul pentru care nu este foarte frecventata de turisti este lipsa unitatilor de cazare. Cei mai multi turisti aleg sa stea in Sebes, aflat la 100 de kilometri distanta, sau la una dintre pensiunile razlete intalnite pe traseu.

Statiunea este ideala insa pentru cei care au ceva experienta pe schiuri si snowboard, eventual au deja propriul echipament, si cauta o destinatie cu partii libere, pe care sa se poata desfasura in voie. La baza partiilor se afla si cateva restaurante unde iti poti astampara foamea dupa o zi petrecuta pe zapada sau te poti incalzi cu un vin fiert.