Calatorie culinara: 15 mancaruri traditionale delicioase din intreaga lume

Cele mai gustoase mancaruri traditionale care te vor face sa te lingi pe degete! Atentie, a nu se citi pe stomacul gol!

„Nu exista dragoste mai sincera decat dragostea pentru mancare”, a spus George Bernard Shaw, iar judecand dupa numarul de preparate uimitoare care exista, nu pot decat sa fiu de acord.

Dar care sunt cele mai gustoase? Care contin cele mai bune ingrediente? Si care sunt locurile unde au fost inventate?

Daca iti doresti sa evadezi putin si sa te bucuri de o calatorie inedita fara prea multe batai de cap o poti face mancand. Da, ai citit bine! Mancarea are puterea de a te transpune in alte lumi, de a testa diferite culturi si de a te bucura de niste momente savuroase si magice. Fiecare tara are propriile arome si preparate, asezonate cu traditii, cultura si istorie, iar unele dintre mancarurile traditionale ale lumii merita o calatorie speciala.

Mancaruri traditionale pe care merita sa le incerci macar o data

1. Mamaliga cu branza si smantana – Romania

Dintre toate mancarurile, care mai de care mai interesante si ciudate, pe care le-am incercat si sunt o adevarata gurmanda, mamaliga cu branza si smantana se numara printre preferatele mele. Este extrem de usor de facut si foarte delicioasa si printre mancarurile traditionale romanesti care ne aduc cel mai mult aminte de copilarie.

2. Paella – Spania

Ahh..delicioasa paella este probabil cel mai faimos fel de mancare traditionala spaniola, cu varietati si versiuni nesfarsite create de-a lungul anilor. Desi la prima vedere pare ceva cat se poate de simplu de preparat, adevarata paella este, de fapt, o munca artistica. Paella traditionala se prepara fierband orezul cu bob lung in bulion, sofran si ierburi si adaugand o varietate de legume, fructe de mare si/sau carne, in functie de preferinte.

3. Quiche Lorraine – Franta

Quiche este o tarta gustoasa, sarata, cu diverse umpluturi si un sos facut din oua, lapte si smantana. Umpluturile sunt fie pe baza de carne tocata, fie legume sau branza. Eu le-am incercat pe toate si mi-au placut extrem de mult, bineinteles preferata mea e cea cu umplutura de branza. De obicei se consuma rece, iar francezii o prefera vara la picnicuri sau cand isi iau pranzul in parcuri asa cum le este obiceiul. Cea mai cunoscuta varianta este quiche Lorraine, denumita dupa o regiune din nord-estul Frantei, care pe langa amestecul de ou si smantana contine sunca sau costita afumata de porc.

4. Paste Carbornara – Italia

Pastele Carbonara sunt specifice zonei Lazio din Italia, iar originea denumirii de carbonara vine de la cuvantul „carbonaro”, care inseamna „carbune arzator” si face referire la tipul de vase in care erau preparate. As manca paste carboanara aproape in fiecare zi, atat de tare imi plac si chiar daca reteta pare oarecum simpla, detaliile sunt cele care dicteaza perfectiunea, iar sosul este extrem de important.

5. Chutney – India

Chutney este undeva intre gem si jeleu, nu contine gluten, este picant, savuros si originar din India. Chutney-ul este preparat din fructe, legume si ierburi cu otet, zahar si mirodenii si este folosit pentru a intensifica aroma unui preparat sau pentru a oferi un echilibru alimentar atunci cand se consuma mai multe preparate la o masa.

6. Scotch Eggs – Anglia

Celebrele scotch eggs se spune ca au fost inventate de magazinele de lux din Londra, cunoscute pentru produsele sale alimentare – Fortnum &Mason, in 1738, pentru bogatii vremii, care se plimbau cu trasura. Acestea sunt formate din oua fierte invelite in carnati, acoperite in pesmet si apoi prajite sau coapte pana devin crocante. Chiar daca pe vremuri erau considerate o delicatesa, in zilele noastre sunt un fel de mancare extrem de popular pe care il poti comanda aproape la orice pub in Anglia.

7. Arepas – Columbia

Una dintre cele mai populare mancaruri traditionale din America de Sud si un aliment de baza la mesele columbiene. Prepararea lor nu reprezinta o provocare foarte mare si cine stie ce abilitati de masterchef. Arepas inseamna un fel de prajituri facute dintr-o faina de porumb speciala numita masarepa, apa si sare. Aceste prajituri simple sunt extrem de delicioase daca le combini cu unt sau crema de branza, ele pot fi totodata folosite cu diverse umpluturi pentru sandwichuri.

8. Baba Ganoush - Liban

Printre mancarurile traditionale pe care le-as manca la orice ora se numara si baba ghanoush: un piure de vinete, tahini (pasta groasa din seminte de susan), ulei de masline, usturoi si suc de lamaie. In acest amestec gustos se poate adauga menta, patrunjel, boia de ardei, praf de chilli, seminte de rodie sau fistic tocat.

9. Sushi – Japonia

Printre cele mai cunoscute mancaruri traditionale din lume se numara deliciosul sushi. In Japonia, sushi are o reputatie de sute de ani ca sursa de forta, energie si sanatate atat pentru adulti, cat si pentru copii. Acest preparat a trecut dincolo de granitele Japoniei si Asiei si a ajuns sa fie consumat cu placere si in alte culturi. Pentru majoritatea oamenilor sushi inseamna peste crud pe un pat de orez, insa in realitate nu este deloc o reteta atat de simpla. Sushi-ul consta in modalitatea ingenioasa de a pregati orezul, si nu pestele.

10. Pasteis de nata – Portugalia

Intrucat sunt o impatimita a deserturilor nu puteam sa nu adaug in acest top si ceva dulce, si nu doar orice, ci unul dintre cele mai bune deserturi pe care le-am mancat. As manca non-stop si cand spun non-stop, nu e o exagerare. Cele mai bune se gasesc in Lisabona, la Pasteis de Belem si chiar daca vei sta la o super coada, promit ca merita asteptarea. Pasteis de nata au fost inventate in Belem de catre calugarii de la Manstirea Jeronimos in anul 1857. Ele pot fi descrise ca mini tarte cu ou, cu un strat gros de aluat de patiserie si umplute cu multa crema, iar partea superioara a cremei este caramelizata.

11. Cheeseburger – SUA

Nu se stie exact cine a creat prima data un cheeseburger dar, chiar daca acest lucru ramane un mister, se stie sigur ca este un sandwich american delicios. Cheeseburger-ul este un hamburger cu branza (cu alte toppinguri si ingrediente). Felia de branza pusa pe bucata fierbinte de carne astfel incat sa se topeasca si sa ofere acea savoare incredibila. Alte ingrediente care sunt adesea adaugate: salata, rosii, ceapa, muraturi, mustar, maioneza sau ketchup.

12. Pho – Vietnam

Acest preparat national vietnamez pronuntat „fuh” este o supa gustoasa si echilibrata facuta din taitei de orez proaspat, cateva ierburi, bulion si pui sau vita. Garniturile specifice precum ceapa, mugurii de fasole, chili, busuiocul si picatura de lime nu fac decat sa confere supei acel gust suprinzator si delicios care iti ramane in memorie.

13. Koshari – Egipt

Koshari este considerata mancarea traditionala principala a egiptenilor si a fost inventata in secolul al XIX-lea cand clasa muncitoare a inceput sa aiba acces la mai multe ingrediente precum orez, macaroane sau legume. Astfel koshari contine un amestec de linte cu orez si macaroane, care este ornat cu boabe de naut, sos de rosii, ceapa si condimente.

14. Pierogi – Polonia

Pierogi se prepara in Polonia inca din secolul 13 si, chiar daca exista diverse variante pe intinsul Europei Centrale reprezinta una dintre mancarurile traditionale poloneze. Pierogi sunt galuste sarate sau dulci cu diverse umpluturi si arome si prajite. Ingredientele difera in functie de zona, pornind de la cartofi fierti, branza, varza, carne sau ciuperci, iar pentru variantele dulci cirese, fructe de padure, pere sau prune. Sortimentul cel mai popular este „ruskie pierogi” cu branza, cartofi si ceapa.

15. Souvlaki – Grecia

Bucataria turceasca si-a pus amprenta puternic asupra celei grecesti, astfel multe feluri din bucataria greceasca provin din bucataria otomana. Pe langa salata, iaurt si branza feta, grecii se mandresc cu preparatele lor din carne. Printre acestea se numara si souvlaki, un preparat simplu si gustos. Souvlaki inseamna frigarui de carne de porc, pui sau vita, infasurate in felii subtiri de sunca si gatite impreuna cu legume pe gratar.

