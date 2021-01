Pavilioane în Premieră ale DUBAI Expo 2020

Terra - Pavilionul Sustenabilității își deschide porțile vizitatorilor înaintea Expoziției Mondiale din octombrie 2021

comunicat de presa

• “Pavilions Premiere” vor întâmpina vizitatorii în perioada 22 ianuarie - 10 aprilie 2021

• Vizitatorii vor fi primii care vor explora Terra, una dintre experiențele-semnătură ale Expo

• ”Pavilions Premiere” vor oferi oaspeților o privire asupra a ceea ce va fi la deschiderea Expo în octombrie

”Expo 2020 Pavilions Premiere” a fost lansat astăzi și va oferi vizitatorilor posibilitatea de a fi printre primii care vor experimenta ”Terra - The Sustainability Pavilion”, când va fi deschis publicului din 22 ianuarie până în 10 aprilie 2021. Este o oportunitate limitată pentru vizitatori de a previzualiza pavilioanele tematice ale Expo 2020 și va oferi o privire asupra a ceea ce va urma când Expo 2020 Dubai - prima expoziție mondială care va avea loc în Orientul Mijlociu, Africa și Asia de Sud – va întâmpina lumea de la 1 octombrie 2021 la 31 martie 2022.

”Terra - The Sustainability Pavilion” se va deschide publicului începând cu 22 ianuarie, în timp ce ”Alif – The Mobility Pavilion and Mission Possible – The Opportunity Pavilion” (Alif - Pavilionul mobilității și Misiunea posibilă - Pavilionul Oportunitate) va urma mai târziu, în primul trimestru al anului 2021. Rezervările pot fi făcute începând cu 16 ianuarie la https: //expo2020dubai.com/ro/pavilions-premiere, fiecare vizită costând 25 AED. Pavilionul iconic, proiectat de renumitul Grimshaw Architects, oferă un exemplu pentru proiectarea durabilă a clădirilor. Construit pentru a fi eco atât pentru energie, cât și pentru apă, acesta are 1.055 de panouri fotovoltaice dispuse pe bucată de acoperiș cu o lățime de 130 de metri și deasupra unei serii de „Copaci Energetici”. Pavilionul folosește, de asemenea, strategii de vârf de reducere a apei, reciclarea apei și surse alternative de apă.

Excelența Sa Reem Al Hashimy, Directorul General al Expo 2020 Dubai Bureau și Ministrul de Stat pentru Cooperare Internațională din Emiratele Arabe Unite a declarat: „Suntem încântați să începem anul 2021 cu o notă atât de pozitivă, întrucât salutăm comunitatea UAE pentru a fi prima care va experimenta Terra - Pavilionul Sustenabilității într-un moment din istoria noastră care este de neegalat în ceea ce privește impactul său asupra umanității. Pavilioanele noastre tematice - Oportunitate, Mobilitate și Durabilitate - adună cererea de acțiune colectivă pentru a aborda aceste provocări, pentru a crea un viitor mai bun pentru întreaga umanitate.”

Vizitatorii din ianuarie vor putea explora Terra și se pot bucura de spațiile publice unice din jur, care includ un loc de joacă pentru copii, magazin de cadouri, mese și multe altele. Terra (care înseamnă „Planeta Pământ”) va oferi o călătorie captivantă prin minunile lumii naturale, inclusiv o plimbare interactivă prin rădăcinile pădurii”.

Pentru a gestiona capacitatea și a oferi o experiență optimă, tuturor vizitatorilor li se cere să facă o rezervare online în avans. Biletele de intrare nu vor fi disponibile. Programul este între orele 15.00-21.00, de marți până joi și 16.00-22.00 vineri și sâmbătă, începând cu 22 ianuarie și se va închide pe 10 aprilie 2021. Pentru a cumpăra bilete sau pentru mai multe informații, vizitați https: // expo2020dubai. com / ro / pavilions-premiere.

Expozițiile mondiale sunt platforme de colaborare, inovație și inspirație, iar Expo 2020 va întâmpina peste 200 de participanți și milioane de vizitatori, aducând lumea împreună într-un spirit de speranță și optimism pentru a contribui la formarea unui viitor mai bun și mai durabil pentru toți.

Despre Expo 2020 Dubai

În perioada 1 octombrie 2021 - 31 martie 2022, Expo 2020 Dubai va reuni lumea într-un spirit de speranță și optimism și cu un scop comun pentru rezolvarea unora dintre cele mai mari provocări ale noastre.

• Va prezenta cele mai mari inovații, descoperiri și idei din întreaga planetă, permițând acțiunea către o lume mai bună sub tema „Conectarea minților, crearea viitorului”

• Expo 2020 va fi o călătorie nesfârșită de descoperire, deoarece peste 200 de participanți - inclusiv națiuni, organizații multilaterale, companii și instituții de învățământ, precum și milioane de vizitatori - își valorifică puterea colectivă de a schimba lumea în bine

• Subtemele Expo 2020 de Oportunitate, Mobilitate și Durabilitate vor inspira vizitatorii să facă un efort conștient pentru a gândi și a trăi diferit

• O sărbătoare globală distractivă cu ceva pentru toată lumea, Expo 2020 va uimi vizitatorii cu evenimente zilnice, prezentând cele mai bune tehnologii, creativitate și cultură, în timp ce punctele de vânzare F&B vor prezenta bucătărie din întreaga lume.

• Prima expoziție mondială care va avea loc în Orientul Mijlociu, Africa și Asia de Sud (MEASA), situată pe un site de 4,38 mp adiacent Aeroportului Internațional Al Maktoum din Dubai de Sud

• Construit cu o moștenire pe termen lung, site-ul Expo este un exemplu de inovație în acțiune și se va transforma în District 2020, un plan pentru orașele centrate pe om, inteligente și durabile ale viitorului, după ce Expo 2020 își va închide porțile