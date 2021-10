Ioana Ginghină, lacrimi de emoție în Dubai 

La fix o lună de la ziua sa de naștere, pe 21 octombrie, Ioana Ginghina a decolat pentru a-și îndeplini unul dintre visuri: o mini-vacanță la Dubai. Pentru câteva zile, frumoasa actrița a vizitat Expo 2020 Dubai, deșertul unde a avut parte de adrenalină și de lacrimi, nou inaugurata Ain Dubai, celebra Dubai Frame, Old Dubai cu ale sale bazaruri și multe alte locuri din fascinantul Emirat.

Primul contact cu Dubai

Fiecare dintre noi avem un wish list, iar Dubai se afla pe lista de dorințe a Ioanei Ginghină. Fiind foarte prinsă cu filmările serialului ”Adela”, dar și cu numeroase proiecte în perioada lui septembrie, nu a putut călători exact pe 21 septembrie, de ziua sa, ci la o lună distanță. Însă așteptarea a meritat. Cum actoria îi curge prin vene, Ioana Ginghină nu se putea caza în altă parte decât la Paramount Hotels Dubai, acolo unde lumea filmului este adusă la viață încă de la prima pavelă din fața hotelului. Ioana s-a distrat și a făcut o sumedenie de poze în cornerele de Hollywood pe care le-a găsit la tot pasul în hotel. De altfel, deși obosită, în seara cazării nu a rezistat tentației de a face o serie de story-uri pe Social Media pentru a împărtăși fanilor fabuloasa VIP Room în care s-a cazat și view-ul spectaculos al Dubai-ului văzut de la etajul 61.

Călătorie în jurul lumii într-o zi, la Expo 2020 Dubai

Ioana nu putea să rateze o vizită la celebrul Expo 2020 Dubai, mai ales că este atracția momentului în Emirat. Astfel, pregătită cu cele mai comode încălțări, actrița s-a plimbat prin Expo, vizitând diverse pavilioane ale mai multor tari. “Nu am reușit să văd foarte multe. Este o zona imensă. Însă am fost fascinată de cum au organizat totul”, a spus Ioana. Deși are o condiție fizică de invidiat, ținând cont că a făcut sport încă de mic copil, practicându-l cu regularitate și în present, timpul nu i-a permis să acopere în doar o zi suprafața echivalentă cu dimensiunea a 600 de stadioane de fotbal. Astfel că a preferat să petreacă timp în incinta anuitor pavilioane precum Romania, Serbia, Emiratele Arabe Unite, Rusia, Woman’s Pavilion.

Lacrimi în deșert

Ioana a aflat multe despre deșertul din Dubai atât de la prieteni, cât și din documentarea făcută. Ca atare că mare îi era curiozitatea. Însă nicio secundă nu s-a așteptat ca experiența oferită de Orient Tours să îmbine adrenalina cu lacrimile. Totul a început cu dune bashing. Nu se poate descrie în cuvinte adrenalina pe care i-a oferit-o călătoria printre dunele de nisip la viteză, înclinarea mașinii la unghi de 45 de grade, mașina acoperită de nisip. Apoi, surpriză: a ajuns la o tabără de cămile unde a văzut puii, unul dintre ei nou-născut. Și când credea că nimic nu poate depăsi acesate senzații, a ajuns în tabără. Acolo, într-o atmosferă de ospitalitate tradițională, pe perne ca în taberele beduinilor, cu mâncare tradițională și dansuri specifice emirateze, Ioana a vazut cel mai frumos apus din viață. La un moment dat, a plâns ca un copil văzând cămilele pe care le filmase, fotografiase și alintase plecând la culcare, alături de beduinul lor. Imaginea lor alături de omul îmbrăcat în alb, sus, pe dunele de nisip, având în spate doar cerul întunecat și lumina difuză din tabără, a emoționat-o profund pe Ioana.

Iar emotiile oferite de partea tradiționala a Dubaiului nu s-au oprit aici. Ioana a optat pentru o experiență unică și, printr-un tur Frying Pan Adventures, a bătut la pas bazarurile din Old Dubai (cunsocute ca Souk-uri), aflând despre mirodenii, țesături și aur. A mâncat cele mai tradiționale preparate, a gustat o înghețată făcută după prima rețetă de înghețată din zonă și a luat cina într-un restaurant tradițional emiratez, unde a cinat în stilul local - mâncare gătită și servită de localnici. I s-a gătit și un desert local și a aflat povești uimitoare despre tradițiile și istoria Dubaiului.

“În deșert am avut și un pic de adrenalină, pe care nu am mai simțit-o de când eram puștoaică și făceam body jumping și săream cu parapanta. Aventura din deșert e în top pentru mine, cu tot ce a însemnat ea: ferma de cămile, toate giumbușlucurile de pe dunele de nisip, apusul acela minunat, după care tot spectacolul pe care l-am avut, cu dansuri. Belly dance-ul mi-a plăcut foarte mult, mai ales că eu sunt fascinată de acest gen de dans. Finalul nu mai zic, că mi-au dat lacrimile când am văzut cămilele cum se întorc acasă după o zi de muncă”, povestește actrița.

, adaugă ea.

Dubai de la înălțime

Unul dintre simbolurile din Emirat, Dubai Frame, i-a oferit Ioanei ocazia să vadă de la 150 de metri partea de noul Dubai și partea de Old Dubai. O punte simbolică între trecut și prezent. Și pentru că înălțimea și recordurile sunt asociate cu Dubai, actrița a mers până pe Bluewaters Island și a urcat în Ain Dubai. O vedere panoramică de 360 de grade de la 250 de metri. Ioana a fost prima persoană publică din România care a urcat în Ain Dubai (cea mai înaltă roată din lume), întrucât vizita sa a avut loc la doar 2 zile de la inaugurare. ”Orașul acesta nou pe care l-am văzut din roată era de parcă mă uitam la un serial SF. Parcă eram undeva în altă lume, nu în altă țară, ci pe altă planetă. Peisajul era foarte frumos, am văzut și un avion care decola și era superb peste apă”, spune Ioana.

Cum nu putea să rateze, vedeta a vizitat Burj Khalifa, beneficiind de o senzațională experiență At The Top. Glumind, ea chiar spunea că în orașul recordurilor a urcat pe cea mai înaltă clădire din lume al cărei acces se face din cel mai mare mall din lume – Dubai Mall.

Bătălia fântânilor

Cu mult înainte de plecare, Ioana a aflat că pe lângă Dubai Fountains s-a inaugurat The Palm Fountain, intrată în Cartea Recordurilor. Părerile erau împărțite, deci trebuia să se convingă care dintre fântâni e mai specatculoasă. Astfel, într-o seară a asistat la show-ul Dubai Fountains și imediat după a ajuns în zona The Pointe, pentru a admira The Palm Fountain. Analizând după live-rile făcute de la aceasta din urmă, avem un câștigător în inima Ioanei.

Aventuri cu barca și plajă în cel mai instagramabil loc

Nu se putea să nu se bucure de soare și plajă. Astfel că Ioana a decis să faca un tur cu Yellow Boats, ca să se bucure de Burj Al Arab și Atlantis de Palm văzute din barca de viteză. Apoi și-a pus costumul de baie și a ajuns în zona La Mer unde plaja și apa au fascinat-o, iar zonele pentru fotografii au făcut-o să nu se mai oprească din sesiuni foto.

Ioana Ginghină nu putea să plece din Dubai fără să vadă cel mai recent inaugurat muzeu: Infinity Des Lumières, o adevărată terapie pentru minte și suflet, o îmbinare între artă și tehnologie. “Cu siguranță o să mă întorc, pentru că vreau să vadă și Ruxi Dubaiul. Cred că aș repeta Infinity Des Lumières, pentru ea mai mult. Aș face și Yellow Boats. Bineînțeles Safari și tot ce înseamnă experiența cu deșertul. Normal că m-aș duce și cu ea la Burj Khalifa. Cred că aș repeta aproape tot. Nu știu dacă asta cu Frying Pan Adventures i-ar plăcea ei, că e mai mult de mers și nu are internet și ea este teenager. Dar nu bag mâna în foc, s-ar putea să fie curioasă să vadă. Când o să mă întorc, o să repet toate experiențele pe care le-am avut, pentru că vreau să se bucure și ea de ele.”

