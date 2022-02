Titlu: Top 12 atracții turistice din Gran Canaria pe care să nu le ratezi (recomandate de bloggeri de travel)

Dacă nu ai idee unde să îți petreci concediul anul acesta sau ai în plan o vizită în insula Gran Canaria, mai puțin cunoscută decât sora ei, Tenerife, am alcătuit o listă cu top 12 atracții turistice din Gran Canaria pe care să nu le ratezi dacă ajungi în zonă.

Cele 12 atracții turistice din Gran Canaria sunt recomandate de bloggeri de travel care au vizitat destinația într-un press trip organizat de Christian Tour și îți arată ce a însemnat pentru ei descoperirea unei destinații surprinzătoare, unde iarna e mereu ca vara, unde poți beneficia de experiențe în natură, poți vizita clădiri istorice ori orășele cochete, poți lua la rând plajele insulei (cu nisip alb, auriu sau negru, la alegere), poți naviga pe Oceanul Atlantic alături de delfini sau poți descoperi într-un tur off road al doilea crater vulcanic, ca mărime, din Europa.

Iată un rezumat al celor 12 atracții turistice din Gran Canaria pe care nu ai voie să le ratezi, în cazul în care ajungi în aceasta insulă din Canare:

1. Top atracții turistice din Gran Canaria - Puerto de Mogán

„Știi cum rămâne lipit de sufletul tău un anumit loc, deși pe traseu ai vizitat o mulțime de locuri interesante?

Cum simți că te-ai întoarce, iar și iar, în acel loc?

Că devine, fără intenție, favoritul tău din întreg circuitul?

Așa a fost pentru mine Puerto de Mogán, un sat pescăresc la origine, devenit un port turistic fermecător, plin de oameni relaxați, culoare și ambarcațiuni.

Partea mea preferată a fost plimbarea pe străduțele înguste, pavate, cu căsuțe albe și chenare colorate, îmbrăcate în flori de hibiscus, bougainvillea, crăciunițe, flori pasărea paradisului și altele la fel de colorate, împânzite cu palmieri și arbuști.

Dar nici plaja cu nisip auriu nu a fost mai prejos. Hai pe blog să citești mai multe și să vezi o galerie de fotografii ca să înțelegi de ce am spus că Puerto de Mogán este atracția noastră favorită de pe insula Gran Canaria. „

Alina Gheorghiescu, Familia Hai Hui

2. Top atracții turistice din Gran Canaria - Fataga

„Gran Canaria este mai mult decât o insulă cu plaje. La fiecare pas pe care îl facem descoperim ceva inedit. Ceva neașteptat și deopotrivă de frumos.

Coborând dinspre Pico de las Nieves, descoperim unul dintre cele mai frumoase și mai pitorești sate - Fataga. Un fel de perlă ascunsă, dar nu într-o cochilie, ci într-un crater. Fataga este un mic orășel cu case cu tencuială albă și străduțe înguste. Din loc în loc, desenele perfecte și spectaculoase ale caselor, verdele palmierilor și culorile vii ale florilor (galbenul sau roșul) dau viață acestui mic oraș.

Vechi de mai bine de 2000 de ani, Fataga este unul dintre cele mai bine conservate sate de pe insulă. Și când spun asta nu mă refer doar la partea arhitecturală a orașului. Ci și la spiritul și la tradițiile sale. Un prânz într-o tavernă, o vizită la unul dintre cele 3 magazine tradiționale sau chiar o scurtă conversație cu un localnic îți vor aduce acel spirit spaniol autentic și pur.

Fataga este de pus pe lista scurtă de obiective din Gran Canaria. „

Ana Negoita, Anapedia travel

3. Top atracții turistice din Gran Canaria - Dunele din Maspalomas

"Un astfel de peisaj e greu de imaginat. Iar când îl vezi în realitate, ai impresia că visezi.

E un peisaj în continuă formare, care nu rămâne la fel niciodată din cauza vântului care bate dinspre ocean. Este un mini deșert, cu atât mai spectaculos când, ajuns pe vârful unei dune, vezi întinderea albastră a Oceanului Atlanic.

Încearcă să vizitezi acest loc unic în Gran Canaria la apus, nu vei regreta!"

Szilard Toth de la Sil Trips

4. Top atracții turistice din Gran Canaria - Arucas

„ Arucas e un oraș aflat în nordul insulei, la doar 12 km de capitala Las Palmas. Noi ne-am aventurat preț de câteva ore prin centru istoric al orașului, într-o zi liniștită de duminică.

Simbolul orașului este Biserica San Juan Bautista, construită din piatra de Arucas în anul 1909, în stil neo-gotic. Este cunoscută ca și Catedrala din Arucas, cu toate că nu este (oficial) o catedrală. Însă este o construcție atât de impunătoare încât își merită pe deplin titulatura de catedrală.

Ce mai poți vizita în Arucas? Fabrica de rom și muzeul aferent. Da, în Gran Canaria se produce rom, iar Ron de Arehucas este unul dintre cele mai apreciate soiuri, producția lui începând pe la 1884.

Ramona de la Surorile Călătoare

5. Top atracții turistice din Gran Canaria - Roque Nublo

„Roque Nublo, al treilea cel mai înalt vârf din Gran Canaria, este o dovadă a originii vulcanice a insulei; stânca a luat naștere prin erupție și, de atunci, veghează de la aproape 2000 de metri pădurile de pini care o încojoară, norii care, aici, par mai aproape decât oriunde și crestele uneori golașe ale munților Gran Canariei.

După un kilometru și jumătate parcus printre lavă întărită, copaci semeți și formațiuni stâncoase de tot felul, am ajuns, spre finalul zilei, într-un loc care a adus cerul mai aproape de mine. Și natura, de asemenea. Aici, nu doar peisajele sunt spectaculoase, ci și emoțiile pe care traseul ți le creează, aerul puternic pe care îl simți în piept cu fiecare pas făcut și bucuria reușitei, pe care muntele știe atât de bine să ți-o ofere.”

Oana Grozavu, Visător prin lume

6. Top atracții turistice din Gran Canaria - Azulejos

„Los Azulejos de Veneguera este o formațiune geologică neobișnuită localizată în municipiile Mogan și La Aldea de San Nicolas. Rocile vulcanice au nuanțe frumoase de verde, roșu, albastru și galben. Acest fenomen colorat are loc atunci când magma vulcanică se răcește rapid la contactul cu modificările hidrotermale ale apei, creând aceste formațiuni bazaltice minunate.

Numele de Azulejos provine de la asemănarea izbitoare cu plăcile colorate folosite în Spania și Portugalia pentru decorarea pereților. Tocmai această simfonie de culori atrage vizitatorii.’’

Renata Moca de la Cherry on The World

7. Top atracții turistice din Gran Canaria - Jeep safari

„Plecăm din zona Maspalomas, jeep-urile urmează asfaltul către munte. Râdem, glumim, simțim briza oceanului și curentul de la mașina fără capotă ne flutură pletele și ne șuieră pe la urechi.

Asfaltul se pierde în urmă, peisajul se schimbă și începem să vedem văi cu palmieri, apoi munți roșiatici, verdeață, cactuși și pini. Drumul e șerpuit, îngust, o aventură în sine, câteodată suntem (prea) aproape de râpă, dar oferă și vederi impresionante asupra Marelui Canion din Gran Canaria și ale râpei Arguineguín.

De fapt, acolo, în partea cea mai înaltă a acelei prăpastii, începe cea mai plăcută parte a itinerarului.

Citește despre aventura completă din excursia cu Jeep safari pe blogul Familiei Hai Hui!”

Florin Gheorghiescu, Familia Hai Hui

8. Bienvenidos a Playa del Ingles cu Mirela Leoni de la Extravita!

„Regiunea Maspalomas din Gran Canaria este cel mai însorit loc de pe insulă, cu 360 de zile de soare pe an. Și cum altfel, este mărginită de o fâșie neîntreruptă de nisip, împărțită în multe golfuri și plaje: Playa de las Burras, Playa el Veril, Playa del Ingles și Playa Maspalomas. Dacă nu ai o hartă, nici nu știi care este una și când începe alta, însă ținta mea în cea mai relaxantă după-amiază petrecută în insula mini continent a fost Playa del Ingles, o suburbie a Maspalomas și una dintre cele mai populare stațiuni din toată Spania.

Dar planul se schimbă pe parcurs: am luat la picior toată întinderea de peste șapte kilometri, străbătând și cei trei kilometri atribuiți în mod ''oficial'' Plajei Englezului - care de fapt era francez, dar oamenii din zonă au aflat asta mult mai târziu, după ce deja plaja fusese denumită după naționalitatea presupusă a străinului care se plimba solitar în această regiune.

M-am plimbat ore, doar împreună cu gândurile mele, meditând la romanul Gran Canaria a lui A.J. Cronin, pe superba succesiune de plaje din sud-vestul insulei, între Playa de San Augustin și farul din Maspalomas. Am lăsat în urmă golfuri, ape cristaline la mal și de un albastru intens în larg, dar și plaje cu nisip fin, când întinse, când minuscule, acoperite de apele oceanului în timpul fluxului și puse în valoare la reflux. Am trecut pe lângă dune spectaculoase și la final am admirat un apus de soare spectaculos lângă farul din Maspalomas. ”

Mirela Leoni, Extravita

9. Top atracții turistice din Gran Canaria - Barranco de Las Vacas

"Suntem în Grand Canyon din State?

În Australia sau în deșertul din Iordan?

Nuuuuuu... Suntem chiar în inima insulei Gran Canaria într-un loc numit Barranco de las Vacas.

Locul acesta nu era pe lista noastră inițială, dar când am văzut poze cu el, am decis că trebuie să îl vizităm neapărat. Poți ajunge cu o mașină mică, dar la un moment dat cobori pentru o scurtă și ușoară plimbare de la șosea către canionul ascuns.

Barranco de Las Vacas e locul perfect pentru cei care doresc o poză de neuitat pentru contul de Instagram, cu cel mai mic efort."

Victor Moldovan @v ikipedia.ro

10. Top atractii turistice din Gran Canaria - Mirador del Molino

„Mirador del Balcon este un punct de belvedere spectaculos ce se află în vestul insulei. Este suspendat deasupra oceanului, în vârful unei stânci abrupte, cu vederi uimitoare asupra Atlanticului.”

Paul Moca de la Cherry on The World

11. Top atractii turistice din Gran Canaria - Teror

„Ceva mai departe de Arucas, la 20 de km de Las Palmas, ajungem în orășelul Teror. Contrar numelui, nu găsiți nimic înspăimântător aici, nici măcar vreun muzeu al torturii. Teror e, de fapt, cel mai popular loc de pelerinaj de pe insulă.

Tot în centrul istoric am rămas, aici ne-a plăcut cel mai mult. Am găsit aici arhitectura tipică Insulelor Canare, cu balcoanele de lemn ce datează și din secolul XV.

Ce trebuie să vezi in Teror? În primul rând, Biserica Nuestra Señora del Pino, construită în 1767. Plimbă-te prin Plaza de Terror, principala stradă a orașului și oprește-te apoi la Muzeul Parfumului. O să găsești aici tot felul de combinații din plante și flori locale. „

Simy de la Surorile Călătoare

12. Top atracții turistice din Gran Canaria – capitala Las Palmas

Pe lângă relaxarea pe plaja Las Canteras, briza Oceanului Atlantic și soare, Las Palmas din Gran Canaria oferă zone minunate pentru plimbare, pline de istorie.

Cel mai mult ne-au plăcut plimbarea prin cartierul istoric Vegueta, unde am regăsit casele cu arhitectura distinctă a Insulelor Canare. Ne-am pierdut pe străduțe înguste, pavate, cu nume sonor ca Los Balcones sau Espíritu Santo, până am ajuns la Plaza de Santa Ana și impozanta Catedrală cu același nume.

Dacă doriți să aflați ceva despre primii locuitori ai Insulelor Canare, Muzeul Insulelor Canare este în apropiere. Alte clădiri interesante din zonă sunt Palatul Episcopal, Casas Consistoriales, Casa de Colón și capela San Antonio Abad.

Am savurat o cafea excelentă lângă Catedrală și am continuat periplul pe cea mai cunoscută stradă comercială din oraș, Calle Mayor de Triana, apoi am încheiat cu o vizită la piața locală de legume și fructem Mercado de Vegueta.

Un punct important din care poți vedea toată panorama orașului Las Palmas este Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.



Alina Gheorghiescu, Familia Hai Hui

Bloggerii de travel au vizitat Gran Canaria într-un press trip organizat de Christian Tour și au fost uimiți să afle cât de ofertantă este această destinație pentru tineri, cupluri sau familii și cât de multe puteți face pe insulă într-o săptămână.

