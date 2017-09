Bilete de avion la oferta din Bucuresti catre capitale nordice, in octombrie si noiembrie

Daca te bate gandul unui city break ieftin in tarile nordice, in perioada urmatoare, ia in calcul ofertele la bilete de avion catre Oslo (in octombrie) si Stockholm (in noiembrie). Acestea pornesc de la 37 euro, asadar nu rata ocazia.

Vezi oferta la bilete de avion Bucuresti-Stockholm

In Stockholm merita sa te bucuri de centrul medieval al orasului, un adevarat muzeu in aer liber. Si daca tot vorbim de astfel de muzee, trebuie sa stii ca Skansen din Stockholm este primul muzeu in aer liber din lume.

In Oslo, viziteaza castelul-fortareata Akershus, care dateaza de la sfarsitul secolului al XIII-lea, dar si Muzeul Navelor Vikinge. Si pentru ca te afli in capital tarii fiordurilor, nu rata fiordul Oslo, format din sute de insule mici – o adevarata placer pentru ochi.