Orasul-cetate te asteapta cu obiective turistice de la Gotic la Renastere si Baroc

Matera nici nu avea cum sa nu fie atat de speciala. Este intortocheata, Este eclectica. Este construita de-a lungul secolelor si a prins multe influente. Si este scaldata in clima Mediteranei. Eu marturisesc ca inca tanjesc dupa locurile acelea si dupa stradutele presarate cu un balcon Baroc ici, o rozeta gotica colo. Nu e de ici de colo (see what I did there?).

Ai ce sa vezi in Matera si merita sa-i aloci mai mutle zile. Eu stiu sigur ca ma voi intoarce in Puglia, pentru ca n-au fost de-ajuns doar 5 zile! Numai in Matera as vrea sa stau macar doua zile, chiar intr-unul din celebrele sassi. Apoi macar 2-3 zile la soare in Polignano. Apoi in trenurile catre frumoasele orasele in care timpul a stat in loc.

Vezi oferte la zboruri catre Bari

Sursa foto front page – instagram, arhiva personala