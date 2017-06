Bali, Brazilia, Peru sunt doar cateva dintre locurile recunoscute pentru retreaturi si calatorii spirituale. Insa eu iti fac o alta propunere: Sedona, un loc de o frumusete rara si cu bogata incarcatura energetica.

In Sedona, o localitate situata in Arizona, Statele Unite, arta intalneste spiritul. Aflata la doar doua ore distanta de Marele Canion, Sedona iti fascineaza mai intai privirea atunci cand vii dinspre orasul Phoenix, cu castelele sale de stanca rosietica ce se ridica dintre tufele verzi ale desertului. Apoi, dupa numai o zi, incepe sa te cuprinda cu brate de liniste. Este ca si cum intre tine si viata ta agitata se pune un perete care taie orice urma de zgomot, agitatie, neliniste.

Fiecare drumetie - si cate se pot face, este, de fapt, o calatorie spre tine insati. In Sedona se afla mai multe vortexuri energetice care au puterea de a ne ridica vibratia, vindeca si ne face mai constienti de misiunea noastra pe Pamant. Anumite locuri sunt incarcate cu energie masculina iar altele cu energie feminina iar in unele se afla ambele.

In Sedona, gandurile se materializeaza instantaneu iar sincronicitatile sunt la ordinea zilei. Persoanele potrivite iti apar in cale la momentul oportun. Intuitia este mai puternica decat de obicei si, daca o asculti, te ghideaza in directia care trebuie. Spre exemplu, stiam ca in timpul primei mele calatorii in Sedona, trebuie sa ajung la Pestera Samanului si sa stau de vorba cu un shaman autentic. Intuitia mi-a spus sa fac o drumetie la Bell Rock intr-un anumit moment al zilei de 21 iunie. In timp ce urcam pe stancile caramizii, un sunet de toba tribala a umplut vazduhul, ca o chemare. I-am dat ascultare. Talentatul muzician nu era un indian american asa cum asteptam, ci o doamna fermecatoare insotita de prietena ei. Una dintre ele mi-a aratat drumul catre pestera. Celalalta, catre shaman. Despre Rahelio si invataturile sale, iti voi povesti insa intr-un articol viitor.