Și pentru că mult nu mai este până la concediile de vară, pentru că eu însămi urmează să mai dispar o săptămână de acasă, într-o mini-vacanță, am documentat cele mai bune trucuri pentru cele mai bune poze în deplasări.

Nu știu cum ești, dar eu păstrez contul meu de Facebook drept Jurnal. Acolo adun gânduri, poze, feluri de mâncare, muuulte călătorii și impresii și detalii cu animăluțe, mai exact cu câinele meu. Și vreau ca jurnalul meu să fie frumos, și autentic. Și cât mai aproape de real, de aproape de adevăr. Despre stările mele când văd locuri, culturi și oameni noi scriu. Țin minte tot ce m-a impresionat. Și mă mai ajută un truc să hrănesc aceste amintiri. Mă ajută să fac cele mai bune poze în concediu.

De la unghiuri, la lumină, de la detalii inedite, până la cultura populară a locurilor, de la oameni până la cele mai cool selfie-uri, de la instantanee, până la compoziții gândite sau încercate, ori cadre complexe, poți realiza și tu cele mai bune poze în vacanță sau cele mai bune poze punct! De la aparate de fotografiat, la drone și până la trucuri eficiente să faci poze bune, astăzi îți spun ce m-a ajutat pe mine, ce am mai aflat de la fotografii cu care am lucrat și ce informații am mai găsit la specialiștii online-ului.